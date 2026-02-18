Повече от обещаващо и вълнуващо започна първият епизод на Ергенът 2026 - сезон 5! Дамите, които ще се борят за сърцата на ергените са не само красиви, но различни и много колоритни, като впечатляват със силно изразена индивидуалност и дръзки характери. Но ще успеят ли да се харесат на роднините на Крис, Марин и Стоян?

Преди официалния бал, на който ергените получиха възможност да се запознаят със своите избраници преди отпътуването им за Шри Ланка, общо 30 представителки на нежния пол се срещнаха с техните „пратеници“ – братът и снахата на Кристиян – Влади и Ани, майката и най-добрият приятел на Стоян – Елена и Христо и приятелите на Марин – Меглена и Ивелин. Задачата им бе да отсеят най-подходящите за тях жени, а 25-те дами, които получиха заветното „Да“, се отправиха към резиденцията, в която тримата „ергени“ вече ги очакваха.

Първите срещи са между дамите и роднините на Крис. Снахата и брата на ергена разговарят с момичетата и ги оценяват. Как преминаха първите разговори и какво е най-силното, което казаха или не казаха момичетата? Определено всяка имаше своята твърда позиция и разбиране за любовта, партньорството и човешките отношения! Вижте повече тук:

Точно 14 са дамите, заявили, че имат интерес към Стоян от "Ергенът". Но преди да се срещнат с него, те ще имат бърз разговор с майка му и неговия най-добър приятел. Една от тях е Пламена Благоева - момичето с удивителна история, разказвана в предаването "120 минути" по bTV. През 2018 г. Пламена претърпява тежък инцидент, след като автомобилът й се удря в дърво.

Получава черепно-мозъчна травма, а част от лицето в областта на челото й хлътва. Това изцяло променя живота й. Катастрофата налага Пламена да мине пред няколко последователни операции на главата. "Едва ли не бях събрана от нищото!" - разказва брюнетката. Липсва част от черепа й, която е заменена с титаниева пластина.

Стоян е успешен брокер, но успехите в кариерата му не се равняват на успехи в любовта. Той търси „артистична душа“, която да вибрира на неговата честота. Мечтае за жена е емоционалната интелигентност, жизнена и спонтанна, способна на дълбоки и смислени разговори. Той вярва, че може да накара жената до себе си да се чувства разбрана, и е готов да срещне онази, с която да „споделя света“. Но дори да си мъж с успешна кариера, за избора ти може да помогне не кой да е, а собствената ти майка. Бъдещата свекърва, заедно с приятел на Стоян, влизат в романтичното приключение, за да селектират дамите, които ще се борят за сърцето на Стоян.

Снимка: Филип Станчев

На 36 години, Кристиян Генчев търси интелигентна жена, която не се страхува да бъде себе си. Предпочита, ако тя не харесва нещо в него, да отиде и да му го каже в очите, вместо да го премълчава. Надява се да открие дама, която ще го обича такъв, какъвто е - без опити за промяна. Крис е вдъхновен от примера на своите родители и мечтае за стабилен съюз. Не крие и надеждата си един ден да има син. Негови помощници в търсенето на любовта са брат му и неговата съпруга.

Марин Станев е на 27 г. и по професия е лекар. Точната наука не му пречи на с философски поглед върху любовта. жената, която търси не е идеал от корица на списание, а нещо много по-истинско. Мечтае тя да дългите разходки също като него, но и да цени спокойствието на тихите вечери с книга в ръка. В помощ на Марин са неговите най-добри приятели. Често те пътуват заедно и дори се оказва, че са срещали едно от момичетата, кандидатки за сърцето му, на морето.

Снимка: Филип Станчев

Учителка по химия, чието хоби е да пее фолк, се превърна във фурор в "Ергенът". Тя е Десислава, на 39 години и успя да шокира роднините на Крис, за чието сърце се бори. С провокативно облекло и дълга конска опашка, Десислава смело заяви себе си от самото начало. Тя сподели, че е учителка по химия, но едновременно с това и фолк певица. Мечтата й е да се занимава с поп-фолк, определя себе си като артист, но е убедена, че перфектно съчетава това с учителската си професия.

С огромно вълнение започна пети сезон на "Ергенът". Настъпи момента, в който Крис, Марин и Стоян срещат за първи път дамите, които ще се борят за сърцата им. Тримата ергени определено останаха очаровани от дамите в предаването. Крис, Марин и Стоян бяха видимо развълнувани от всяка среща. Те се притесняваха, но и се радваха от изящните същества, които стоят пред тях. С всяка дама емоциите ставаха все по-силни. Момичетата бяха изключително красиви - облечени в дълги, шикозни рокли и с перфектни прически.

Марин сподели, че вече има поне три фаворитки, но издаде кои са те. От своя страна пък Стоян и Крис заявиха, че харесват всички дами и нямат търпение да ги опознаят, за да разберат с коя си подхождат най-много. И тримата ергени са с намерения за дългосрочна връзка и са в търсене на истинската любов. Една от фаворитките на Крис определено е Пламена, от която бе силно впечатлен, щом я видя. Стоян пък сподели за себе си, че често губи ума и дума, но една от участничките успя да го развълнува на максимум и да го накара буквално да "глътне граматиката".

Блясък, шик и неподправен стил предложи първият епизод на "Ергенът", сезон 5. Дамите са поразително красиви и определено впечатлиха със стил и фантастичен избор на тоалети. Вижте кои бяха най-пленяващите рокли:

