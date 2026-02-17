Първият епизод на Ергенът 2026 - сезон 5 започва наистина обещаващо! Дамите, които ще се борят за сърцата на ергените са изумителна палитра - различни, колоритни и на първо място - красиви. Впечатляват със силно изразена индивидуалност и дръзки характери. Но ще успеят ли да се харесат на роднините на Крис, Марин и Стоян?

Срещи, които променят всичко - коя ще бъде фаворит?

Предаването стартира със среща между дамите и роднините на Крис. Снахата и брата на ергена разговарят с момичетата и ги оценяват. Как преминаха първите разговори и какво е най-силното, което казаха или не казаха момичетата? Определено всяка имаше своята твърда позиция и разбиране за любовта, партньорството и човешките отношения.

Директен полет от Париж и напускане на работа vs. чаровна спасителка на животни

Една от дамите дори бе дошла директно от Париж, за да участва в предаването. Мария откровено сподели, че е напуснала работа и се е завърнала в България, за да преживее тази магия, наречена "Ергенът". Определя себе си като "архитект на идеи" и е категорична, че търси сериозен мъж, с който заедно да градят бъдещето си. Деленето на сметките 50 на 50 не я устройва, но и не смята, че мъжете са банкомати. Роднините на Крис останаха с положително впечатление от нея и я определиха като подходяща за него.

След Мария, дойде ред и на Елеонора, която брата и снахата на Крис определиха като техен фаворит. Тя е спасител на животни, с огромна любов към природата. Убедена е, че Крис е нейния мъж и че е усетила това още в първия момент, в който го е видяла. Дори специалните коментатори Мартин Елвиса и приятелката му Йоана са убедени, че Ели е правилиня човек за Крис.

Останалите девойки също впечатлиха с хъс, амбиция и силно желание да намерят любовта. Онази истинска любов, която се случва за един миг и после дълго време не можем да укротим пеперудите в стомаха. Гледайте повече във видеото.

