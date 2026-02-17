С огромно вълнение започна пети сезон на "Ергенът". Настъпи момента, в който Крис, Марин и Стоян срещат за първи път дамите, които ще се борят за сърцата им. С какви впечатления останаха?

Гледай премиерно новите епизоди на „Ергенът“ един ден преди всички останали на Voyo.

Тримата ергени определено останаха очаровани от дамите в предаването. Крис, Марин и Стоян бяха видимо развълнувани от всяка среща. Те се притесняваха, но и се радваха от изящните същества, които стоят пред тях. С всяка дама емоциите ставаха все по-силни. Момичетата бяха изключително красиви - облечени в дълги, шикозни рокли и с перфектни прически.

Марин сподели, че вече има поне три фаворитки, но издаде кои са те. От своя страна пък Стоян и Крис заявиха, че харесват всички дами и нямат търпение да ги опознаят, за да разберат с коя си подхождат най-много. И тримата ергени са с намерения за дългосрочна връзка и са в търсене на истинската любов.

Снимка: Филип Станчев

"Търся жена, която се отнася сериозно към идеята за любов. Но не онази нейна захаросана версия", заяви Марин.

Една от фаворитките на Крис определено е Пламена, от която бе силно впечатлен, щом я видя. Стоян пък сподели за себе си, че често губи ума и дума, но една от участничките успя да го развълнува на максимум и да го накара буквално да "глътне граматиката" - коя е тя - гледайте.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER