Новият сезон на романтичното риалити "Ергенът" вече е факт! Дамите са поразително красиви и определено впечатлиха със стил и фантастичен избор на тоалети. Бляскави рокли, шик и елегантност - ето кои бяха най-добрите визии.

Класика и чувство на категоричност - черното винаги е отличен избор

Камъни, панделки и пронизващ поглед - фаталната жена

Снимка: Филип Станчев

Тази рокля определено успя да направи силно впечатление и на тримата ергени. Крис дори коментира : "Много стилна рокля с тези панделки!"

Огън в косите, дързост в тоалета

Червенокоса и дива, с изрязана на деколтето рокля. Ергените бяха в транс и по всичко си пролича, че този смел избор на тоалет успя да ги впечатли. Стоян дори май се размечта...

Снимка: Филип Станчев

И един контраст! Тази бяла рокля е символ на нежност и ефирност

На фона на черните строги рокли, бялата рокля се откроява и определено е контраст. Излъчва нежност, ефирност и чистота. Дали обаче отговаря на характера на дамата - предстои да разберем.

Снимка: Филип Станчев

Непоправима червена елегантност

Снимка: Филип Станчев

Нещо различно, смело и провокативно!

Снимка: Филип Станчев

Останалите впечатляващи тоалети - разгледайте в галерията и видеото тук:





