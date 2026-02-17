Трима ергени се впускат в търсенето на любовта в новия сезон на най-романтичното риалити в ефира на bTV "Ергенът". Те обаче си имат и помощници. Най-близките на тримата ергени са ситното сито, през което минават момичетата, преди да стигнат до тримата ергени.

Свекърва и етърва помагат на Стоян и Крис

Стоян е успешен брокер, но успехите в кариерата му не се равняват на успехи в любовта. Той търси „артистична душа“, която да вибрира на неговата честота. Мечтае за жена е емоционалната интелигентност, жизнена и спонтанна, способна на дълбоки и смислени разговори. Той вярва, че може да накара жената до себе си да се чувства разбрана, и е готов да срещне онази, с която да „споделя света“. Но дори да си мъж с успешна кариера, за избора ти може да помогне не кой да е, а собствената ти майка. Бъдещата свекърва, заедно с приятел на Стоян, влизат в романтичното приключение, за да селектират дамите, които ще се борят за сърцето на Стоян. Вижте повече във видеото.

На 36 години, Кристиян Генчев търси интелигентна жена, която не се страхува да бъде себе си. Предпочита, ако тя не харесва нещо в него, да отиде и да му го каже в очите, вместо да го премълчава. Надява се да открие дама, която ще го обича такъв, какъвто е - без опити за промяна. Крис е вдъхновен от примера на своите родители и мечтае за стабилен съюз. Не крие и надеждата си един ден да има син.

Негови помощници в търсенето на любовта са брат му и неговата съпруга. Кръвта вода не става, но дали брат му ще е по-прецизен или женската дума тежи повече?

Снимка: Филип Станчев

Най-добри приятели се грижат за любовта на Марин

Марин Станев е на 27 г. и по професия е лекар. Точната наука не му пречи на с философски поглед върху любовта. жената, която търси не е идеал от корица на списание, а нещо много по-истинско. Мечтае тя да дългите разходки също като него, но и да цени спокойствието на тихите вечери с книга в ръка.

В помощ на Марин са неговите най-добри приятели. Често те пътуват заедно и дори се оказва, че са срещали едно от момичетата, кандидатки за сърцето му, на морето. Коя е тя и ще си спомни ли той това запознанство

Снимка: Филип Станчев

