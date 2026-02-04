Вече е ясна датата, на която стартира най-романтичното риалити в ефира - „Ергенът“, сезон 5. Премиерата е на 17 февруари от 20:00 ч. по bTV. Ексклузивни първи кадри загатват, че и този сезон участниците ще са на вълните на любовта в екзотичната обстановка на Шри Ланка.

Как изглежда имението в сезон 5 на „Ергенът“

Пищната зеленина и вековните дървета на островната държава отново са основен декор и вдъхновение за участниците, които ще могат да се отдадат изцяло на чувствата си сред тази неповторима обстановка.

Първите кадри на имението на любовта показват романтична атмосфера, която предразполага към разговори. Червени и сини фенери, лампички с приглушена светлина и множество зеленина, които са уютен акцент във вилата.

Участниците отново ще се насладят на хубавото време край басейна, около който има удобни шезлонги и възглавнички за сядане.

Снимка: Филип Станчев

Един от кътовете за релакс и усамотение предлага истинско свързване с природата – ратановите мебели и осветителни тела в неутралната бежова гама създават усещане за спокойствие и интимност.

Кои са тримата ергени?

Вече са известни тримата ергени, за чиито сърца ще се борят участничките. Ето кои са те:

Кристиян Генчев

Кристиян Генчев

е един от тримата нови ергени. Той е на 36 години, а от 2014 г. живее и развива бизнес в САЩ.

Стоян Димов

е едно от новите лица в петия сезон на най-романтичното риалити „Ергенът“. 30-годишният пловдивчанин определя себе си като човек, който е щастлив и се е реализирал, но признава, че в живота му все още липсва най-важното – истинската любов. По образование ергенът е юрист, но професионалният му път го отвежда в сферата на недвижимите имоти, където работи като брокер. Той споделя, че работата му носи удовлетворение и стабилност, но емоционалната празнина го мотивира да приеме предизвикателството да търси любов пред камерите.

Марин Станев

Марин е на 27 години. Роден е във Варна, но от няколко години живее и работи в София. Израства в семейство на лекари и самият той завършва медицина, но избира различен професионален път. В момента се развива като специалист по клинични проучвания в голяма компания. Макар и с медицинско образование, Марин не се възприема като типичния „сериозен лекар“. Той признава, че не се взема твърде насериозно и обича моментите, прекарани с приятели, смях до сълзи и истинско споделяне. Свободното си време предпочита да прекарва сред природата – на дълги разходки, в планината или просто с книга в ръка, далеч от шума на ежедневието.

ЯСНИ СА ПЪРВИТЕ УЧАСТНИЧКИ В "ЕРГЕНЪТ" 5

Първите участнички в новия сезон на романтичното риалити вече са известни. Те се виждат от първото промо видео за сезона. Впечатлението от новия каст е за подчертано разнообразие – както в типажите, така и в излъчването. Тази година продукцията залага на жени, които изглеждат уверени пред камерата и готови за официалната обстановка на имението.

Една от първите дами, които приковават погледа , е брюнетка с много елегантна външност. Тя се появи в стилна рокля в неутрален тон, залагайки на изтънченост и класика.

Не липсват и русите изкушения. Вижда се дама с прибрана назад коса и изчистен силует, чието присъствие подсказва за по-балансиран и спокоен характер.

Снимка: bTV Media Group

Една от най-забележителните участнички, може би е дама с изразителна червена коса. Тя носи тъмна, стилна рокля и излъчва огромна доза увереност – комбинация.

Сред претендентките се забелязва и млада жена с тъмна, прибрана коса и широка, искрена усмивка. Прави впечатление, че тя е заложила на по-лек грим, което я отличава от по-тежките вечерни визии на останалите.

КЪДЕ СЕ СНИМА "ЕРГЕНЪТ"?

Любовното приключение в новия сезон на „Ергенът“ ще започне още тук в София, когато на специално организирани бързи срещи, близки на Крис, Стоян и Марин ще се запознаят с дамите, които са отправили своя поглед към всеки един от ергените. Кулминацията в този процес на взаимно опознаване ще бъде елегантен и романтичен бал в София. Там момичетата ще заявят своя интерес и ще се срещнат на живо с ергените. Само онези, при които има взаимно привличане, ще се отправят към Шри Ланка, където любовните истории ще се развиват сред красиви пейзажи и вдъхновяващи гледки.

Снимка: Филип Станчев

Неслучайно екзотична Азия за втора поредна година ще посрещне участниците в българската версия на „Ергенът“. Вдъхновена от философията на будизма, която не говори за „търсене на любов“, а за даване на любов, Шри Ланка е готова за истинска романтика, автентични емоции и нов подход към любовта.

КЪДЕ ДА ГЛЕДАМЕ "ЕРГЕНЪТ" ПРЕДИ ВСИЧКИ?

Тази година феновете на „Ергенът“ ще могат да гледат ексклузивно всеки епизод на онлайн платформата VOYO. Ако искате да знаете какво се случва преди всички, последвайте линка.

