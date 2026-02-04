Обратното броене започна! Най-коментираното риалити в българския ефир е напът да се завърне, а социалните мрежи вече разкриват тайните зад обектива на предаването „Ергенът“ 5.

след появата на първото промо видео за „Ергенът“ 5 се вдигна вълна от реакции от страна на много потребители. Макар имената на дамите все още да се пазят в тайна, обективът улови лицата на няколко от тях по време на първия коктейл.

Палитра от красота и стил в „Ергенът“ сезон 5

Първото впечатление от новия каст е за подчертано разнообразие – както в типажите, така и в излъчването. Тази година продукцията залага на жени, които изглеждат уверени пред камерата и готови за официалната обстановка на имението.

Една от първите дами, които приковават погледа във видеото, е брюнетка с много елегантна външност. Тя се появи в стилна рокля в неутрален тон, залагайки на изтънченост и класика.

Не липсват и русите изкушения. Вижда се дама с прибрана назад коса и изчистен силует, чието присъствие подсказва за по-балансиран и спокоен характер.

Една от най-забележителните участнички, може би е дама с изразителна червена коса. Тя носи тъмна, стилна рокля и излъчва огромна доза увереност – комбинация.

Сред претендентките се забелязва и млада жена с тъмна, прибрана коса и широка, искрена усмивка. Прави впечатление, че тя е заложила на по-лек грим, което я отличава от по-тежките вечерни визии на останалите.

Какво да очакваме в „Ергенът“ 5?

Общото визуално впечатление от дамите е те да бъдат зрели и подготвени за камери и много внимание участнички. От елегантните вечерни тоалети до по-семплите, но стилни визии, става ясно, че всяка от тях е дошла със стратегия и желание да направи незабравимо първо впечатление на тримата ергени. Кои са момичетата в пети сезон на предаването вижет във видеото тук:

Вижте кои са момичетата във видеото тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER