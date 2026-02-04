„Ергенът“, пети сезон - най-романтичното риалити се завръща в ефира на bTV. Тук е всичко, което трябва да знаете за новостите във формата, правила, както и мястото, където ексклузивно може да гледате всеки епизод още преди ефир.

КОГА ЗАПОЧВА "ЕРГЕНЪТ"?

Премиерата на романтичната приказка е на 17 февруари. Денят е вторник, само 3 дни след празника на влюбените. Часът е 20:00 по bTV. Тогава започва приключението за тримата ергени. Любовното приключение в новия сезон започва в София. На специално организирани бързи срещи, близки на тримата ергени ще се запознаят с дамите, които са отправили своя поглед към всеки един от ергените. Коя от тях ще продължи своето любовно приключение в екзотичното имение - предстои да видим

КОИ СА ТРИМАТА ЕРГЕНИ?

Крис, Стоян и Марин - запомнете тези имена, защото това са кавалерите, избрали да търсят любовта в "Ергенът" сезон 5. И тъйкато всеки има нужда от подрепа, те ще получат такава от най-близките си.

Подкрепа на Крис ще бъдат брат му Виктор и неговата съпруга Ангелина.

Стоян ще се довери на преценката на своята майка Елена и приятеля си Христо.

Марин – на своите най-близки приятели - Меглена и Ивелин.

Кристиян Генчев

е един от тримата нови ергени. Той е на 36 години, а от 2014 г. живее и развива бизнес в САЩ. Най-често задаваните въпроси от жени към новите ергени - каква жена търси, каква зодия е и от какво е готов да се откаже в името на любовта. Сезон 5 на Ергенът обещава да създаде максимално много предпоставки за случването на голямата и истинска любов. Най-романтичното риалити в родния ефир стартира през февруари. Трима мъже – Кристиян Генчев, Марин Станев и Стоян Димов се впускат в търсенето на своята половинка. Те са различни, те имат собствени истории и мечти, но ги обединява желанието да намерят жената, към която да се обърнат с „моя любов“.

Стоян Димов

е едно от новите лица в петия сезон на най-романтичното риалити „Ергенът“. 30-годишният пловдивчанин определя себе си като човек, който е щастлив и се е реализирал, но признава, че в живота му все още липсва най-важното – истинската любов. По образование ергенът е юрист, но професионалният му път го отвежда в сферата на недвижимите имоти, където работи като брокер. Той споделя, че работата му носи удовлетворение и стабилност, но емоционалната празнина го мотивира да приеме предизвикателството да търси любов пред камерите.

Марин Станев

Марин е на 27 години. Роден е във Варна, но от няколко години живее и работи в София. Израства в семейство на лекари и самият той завършва медицина, но избира различен професионален път. В момента се развива като специалист по клинични проучвания в голяма компания. Макар и с медицинско образование, Марин не се възприема като типичния „сериозен лекар“. Той признава, че не се взема твърде насериозно и обича моментите, прекарани с приятели, смях до сълзи и истинско споделяне. Свободното си време предпочита да прекарва сред природата – на дълги разходки, в планината или просто с книга в ръка, далеч от шума на ежедневието.

КЪДЕ СЕ СНИМА "ЕРГЕНЪТ"

Снимачният процес на новия сезон на романтичното риалити се случва както в София, така и в слънчева Шри Ланка. Наум Шопов също се завръща като част от екипа. Първи кадри от снимачната площадка на култовото предаване вече заляха мрежите, а интересът става все по-голям. Той сподели снимка „зад кулисите“, заедно с тримата ергени, под която написа:

„Съвсем случайно се запознах с едни момчета в Шри Ланка. Познати са ми отнякъде.“

Екзотична Азия за втора поредна година ще посрещне участниците в българската версия на „Ергенът“. Вдъхновена от философията на будизма, която не говори за „търсене на любов“, а за даване на любов, Шри Ланка е готова за истинска романтика, автентични емоции и нов подход към любовта. По тези географски ширини вярват, че същността на дълбоката любов се състои в това да предложиш щастие. Но не можеш да предложиш щастие, ако не си изграден вътре в себе си и не се обичаш.

Снимка: Филип Станчев

ПЪРВИ КАДРИ ОТ "ЕРГЕНЪТ"

Първи, ексклузивен поглед към "Ергенът," показва изключително романтична визия, с многжество нежни лампички, дървета и всичко това в солидно и красиво имение. участниците ще се наслаждават на басейн в двора, а коктейлите им ще преминават в изискана обстановка - удобни меки мебели, коктейли в кокосови орехи, плата с вкусни изкушения.

КЪДЕ ДА ГЛЕДАМЕ "ЕРГЕНЪТ" ПРЕДИ ВСИЧКИ?

Тази година феновете на „Ергенът“ ще могат да гледат ексклузивно всеки епизод на онлайн платформата VOYO. Ако искате да знаете какво се случва преди всички, последвайте линка.

