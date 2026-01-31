Стоян Димов е едно от новите лица в петия сезон на най-романтичното риалити „Ергенът“. 30-годишният пловдивчанин определя себе си като човек, който е щастлив и се е реализирал, но признава, че в живота му все още липсва най-важното – истинската любов.

Сезон 5 на Ергенът обещава да създаде максимално много предпоставки за случването на голямата и истинска любов. Най-романтичното риалити в родния ефир стартира през февруари.

Трима мъже – Кристиян Генчев, Марин Станев и Стоян Димов се впускат в търсенето на своята половинка. Те са различни, те имат собствени истории и мечти, но ги обединява желанието да намерят жената, към която да се обърнат с „моя любов“.

Кой е Стоян Димов?

По образование ергенът е юрист, но професионалният му път го отвежда в сферата на недвижимите имоти, където работи като брокер. Той споделя, че работата му носи удовлетворение и стабилност, но емоционалната празнина го мотивира да приеме предизвикателството да търси любов пред камерите.

Каква зодия е Стоян?

Зодия - Везни

Асцендент - Скорпион

Каква жена търси в предаването?

Новият ерген търси жена, която да е жизнерадостна, спонтанна и с висока емоционална интелигентност. За него е важно партньорката му да бъде искрена, нежна и зряла, както емоционално, така и житейски. Външният вид също има значение, но не е водещ фактор.

Той заявява, че влюби ли се, партньорката му със сигурност ще се чувства специална.

Снимка: https://www.instagram.com

Решението на Стоян да участва в предаването получава пълната подкрепа на най-близките му хора. Майка му Елена вярва в интуицията и зрелостта на сина си и е убедена, че той е готов за сериозна връзка. Според нея бъдещата му половинка трябва да бъде добра, разбираща и емоционално интелигентна. Най-добрият му приятел Христо допълва, че Стоян търси жена с широкоскроено мислене и ясно определени ценности.

Какви качества трябва да притежава жената до него според майка му?

Доброта

Емоционална интелигентност

Нежност

Повече за него - вижте във видеото най-горе.

