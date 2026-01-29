Здравата и красива коса рядко е въпрос на късмет. По-често тя е резултат от ежедневни навици, които или я подкрепят, или постепенно я увреждат. Термичната обработка, честото боядисване и неправилното сресване са сред най-честите причини косата да губи блясък, плътност и жизненост, без това да се случва изведнъж или осезаемо. Именно в тези малки, на пръв поглед безобидни действия, се крие разликата между добре поддържаната и изтощената коса.

В практиката си в SIS Esthetics Hair Поли Ботева ежедневно работи именно с такива казуси – като фризьор и сертифициран трихолог с над 25 години професионален опит. В това интервю за Ladyzone.bg тя споделя три ключови съвета за здрава коса, които са лесни за прилагане в ежедневието и помагат да запазим красотата на косата в дългосрочен план.

Първият важен съвет за поддържане на здрава коса е ограничаването на термичната обработка.

Термичното увреждане включва всички процедури и уреди, свързани с висока температура – сешоар, преса, маша и различни стайлинг техники. При честа употреба те намаляват водното съдържание в косъма, което води до сухота, накъсване и цъфтеж.

От експертна гледна точка е важно топлината да се използва разумно. Препоръчително е косата да се подсушава основно в корените, а дължините, когато е възможно, да изсъхват естествено. Оформянето с четка и сешоар е допустимо, стига да не се прегрява косата и да не се задържа топлината прекалено дълго. Използването на преса и маша е добре да бъде ограничено до максимум два пъти месечно и само при реална необходимост.

Вторият ключов съвет е свързан с химичното третиране на косата и начина, по който то се прилага.

Химичните процеси, като боядисване и обезцветяване, директно въздействат върху структурата на косъма и при неправилна или прекомерна употреба го правят по-слаб и уязвим.

За да се избегнат дългосрочни увреждания, е важно амонячната боя да не се нанася всеки месец по цялата дължина на косата. Практиката, която щади косъма, е боядисване само в корените, а в последните минути от процедурата цветът да се разнесе леко по дължините за освежаване. Това не само запазва здравината на косата, но и води до по-естествени и красиви цветови нюанси.

Не бива да се подценява и обезцветяването – това е една от най-агресивните химични процедури за косата. Всички обезцветяващи процеси трябва да се извършват от специалист, който може да прецени състоянието на косъма и да подбере правилния подход.

Истината е, че най-красивият цвят е този, който се запазва дълго време и не изисква постоянни корекции. Здравата, боядисана коса е резултат от правилна техника, умереност и професионална грижа.

Третият съвет е свързан с механичното увреждане на косата - един от най-често подценяваните фактори.

Механичното увреждане най-често се случва при сресване, особено когато това се прави прибързано или с неподходящи инструменти.

За да се предпази косата от повърхностно увреждане, са необходими два основни елемента. Първият е правилният избор на четка. Препоръчително е тя да комбинира естествен глигански косъм с по-дълги, гъвкави пластмасови зъбци. Тази комбинация разпределя естествените мазнини по дължината на косата и намалява напрежението върху косъма при разресване. Добре е зъбците да завършват с малки заоблени връхчета, които масажират скалпа и допринасят за по-комфортно сресване.

Вторият ключов момент е начинът на разресване. За да се избегне накъсване и допълнително увреждане, сресването трябва винаги да започва от върховете. След като те бъдат внимателно разплетени, се преминава към средната дължина и едва накрая към корените.

Внимателното и правилно сресване предпазва косата от накъсване и защитава повърхностния ѝ слой - кутикулата, която пази вътрешността на косъма и играе основна роля за здравия, гладък и блестящ вид на косата.