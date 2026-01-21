Виктория Асенова е добре позната от „Ергенът: Любов в рая“, а още и от третия сезон на предаването „Ергенът“. Бихме могли да я опишем като жена, която не се страхува да бъде крайна в мнението си и го изразява напълно свободно, без да се влияе от чуждото одобрение.

В гостуване в подкаста на друга от участничките в „Ергенът: Любов в рая“ – Дениз Хайрула, Виктория прави неочаквано признание. Тя излиза от отношения дни преди да влезе в любовното предаване. Как започват тези отношения и каква е причината да приключат?

Виктория Асенова среща любовта преди „Ергенът: Любов в рая“

Любовната история на Вики започва през март, когато заминава за Турция за операция на носа. Именно в Истанбул, тя среща мъж, в когото за много кратко време успява да се влюби. Възстановяването от операцията тя прекарва в дома на този мъж. Връзката им се развива бързо и тя прекарва голяма част от времето си чак до началото на май.

Гривните, които носи Виктория в „Ергенът: Любов в рая“

По време на излъчването на „Ергенът: Любов в рая“ много от зрителите и нейните последователи забелязват специфични гривни, които тя носи постоянно. Виктория разкрива, че дори получава съобщения с въпроси какви са тези аксесоари. Истината е, че гривните са подарък именно от мъжа в Истанбул. За нея те не са просто бижута, а символ на „някаква отдаденост“ към човека, с когото е била непосредствено преди старта на предаването.

Изборът, който променя всичко

„Крахът на нашите отношения беше влизането ми в това предаване“, споделя откровено Виктория.

Когато тя признава на своя любим в Турция, че ще участва в предаването, той е категоричен – няма как да чака човек, когото познава от толкова кратък период. Така любовта приключва като мъжът остава Виктория в продължение на известно време сама в Истанбул.

Несподелените чувства в любовното предаване

Припомняме, че в „Ергенът: Любов в рая“ Виктория много бързо стана двойка с Тихомир. И двамата влязоха в предаването по различно време, но на малко по-късен етап от останалите участници. Виктория и Тихомир направиха договорка помежду си, че ще се подкрепят и ще си помагат чак до финала. Играта между двамата започна стратегически, но не след дълго Вики разви чувства към Тихомир. Това направи тяхното участие като двойка малко по-трудно и почти невъзможно.

Това разминаване в емоциите стана повод за първите сериозни неразбирателства между тях, които в крайна сметка не позволиха на Виктория да стигне до финала. Тихомир успя да завърши участието си в единствената тройка на финала заедно с Натали и Орлин.

Сърцето на Виктория остава изпълнено с любов – до нея вече 11 години е Уиски. „Моята любов без условия, без въпроси, без граници“, пише тя в своя Instagram профил.

На 20 януари дамата отпразнува рождение ден на домашния си любимец, който носеше със себе си във всяко едно от гостуванията си в дигитални формати след предаването „Ергенът: Любов в рая“.

Специално блиц интервю с Виктория след участието й в „Ергенът: Любов в рая“ - вижте ето тук:

