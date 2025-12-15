След края на романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая" и всички слухове по адрес на участниците, истината излезе наяве! Дениз Хайрула гостува в "Надкаст", където не спести на зрителите нищо. Психоложката сподели и своята гледна точка за раздялата си с Виктор, с когото се сгодиха на финала, както и за драматичното ѝ минало, което всички обсъждат.

Дениз отговори пряко на нападките от предприемача, който отново в "Надкаст" беше разказал за неприятните моменти, които са имали с нея по време на връзката им. Припомняме, че отношенията им са приключили през август.

Психоложката разкри пред Неделчо Богданов и Слави Туджаров, че е била жертва на емоционален тормоз от страна на вече бившата ѝ половинка през голяма част от времето, което са прекарали заедно. Тя разказа подробности от това, което е чувала по свой адрес от него, като например, че той постоянно се е съмнявал, че тя "проституира" и други нецензурни детайли.

И двамата споделиха, че отношенията им са били много хаотични и че не са успели да си паснат. Въпреки това, тя призна, че Виктор е продължил "да си търси поводи" за комуникация с нея, месеци след раздялата им.

Снимка: Филип Станчев

Водещите на подкаста не пропуснаха да я попитат и за жалбата, която е получила от предприемача, за която той сам сподели в своето гостуване при тях. Тя отговори:

"Аз му казах примерно: "Ще те съсипя" и съм имала предвид на подкаст, "Преди обед", където и да било, "и ще разкажа абсолютно цялата истина и нищо няма да спестя", а на него това му е най-важното нещо - как изглежда пред хората."

Тя допълни, че след като са скъсали, не е търсила контакт с него, освен веднъж, когато му се е "подигравала" в социалните мрежи, както сама си призна.

Относно жената до Виктор в момента, а именно Кристина, която се сгоди за актьора Петър Данов в предаването, тя разкри, че юристката вече е имала дългогодишни отношения с друг мъж по време нашоуто.

"Като ще си играем по този начин, аз също имам какво да кажа и защо да не го кажа", продължи тя.

Дали това е нейното "отмъщение" или самата истина, предстои да разберем.

Какво още сподели тя - вижте в следващото видео.

