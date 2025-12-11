Финалистът в "Ергенът: Любов в рая" Виктор Иванов е от Троян. Той е възпитан, учтив, балансиран, трудно може да бъде изваден от равновесие. Никога не е страдал от липса на женско внимание. Готов е да създаде семейство и знае какво търси - не просто красива спътница, а равностоен партньор. Освен това е успешен бизнесмен и предприемач.

Какво още не знаете за него – разберете от Лексикона ни!

Ако можеше да изживееш 1 ден като който и да е мъж в света – кой би избрал?

Бих избрал Илон Мъск или Джеф Безос – за да видя как мислят хората, които променят света. Интересно ми е да вляза в ума на някой, който вижда бъдещето 20 години напред.

На какво искаш да научиш бъдещата си дъщеря/син?

На дисциплина, трудолюбие и морал – за мен това са едни от най-важните качества у един човек и едни от най-предопределящите фактори за успех.

Какъв съвет би дал на 18-годишното си Аз?

Да не се подлага толкова на съмнение. Тогава несъмнено ми липсваше модел и увереност, че вървя по правилен път, което често ме караше да забавям темпото, поради липса на кураж.

Какво е любовта за теб сега?

Любовта е партньорство – да имаш до себе си човек, с когото гледате в една посока. Не е просто страст, а усещането, че си у дома.

Снимка: bTV

Какво е твоето тайно оръжие за първа среща?

Умението да слушам. Повечето хора говорят, но рядко слушат истински. Аз обичам да накарам човека отсреща да се почувства важен.

Кой е най-неловкият момент, в който си се опитвал да впечатлиш някого?

Не се сещам за такъв, защото не е присъщо за мен да опитвам да изпъкна и впечатля някого, ползвайки инструменти и подходи, които биха били унизителни. По-скоро оставям на хората възможност да ме опознаят, макар и понякога по-бавно, но истински, отколкото да се опитвам да изпъкна и да поемам такъв тип битки.

Любим плод, песен, цвят и футболен отбор

Малина

Обожавам музика и не мога да си представя да избера една любима песен, но ако имам пистолет опрян до главата и трябва да реша, то би било нещо на Азис или Софи Маринова Нямам определен любим цвят

Зелен

Ненавиждам футбола

Финалът на "Ергенът: Любов в рая"

Финалният епизод на „Ергенът: Любов в рая“ донесе истинска буря от емоции, романтика и неочаквани обрати. Кулминацията на романтичното предаване завърши с пет пръстена и две рози, които промениха живота на участниците.

В навечерието на финалното решение, размяната на лични писма между дамите и ергените беше сред най-напрегнатите моменти. Обръщенията разкриха дълбочината на чувствата, страховете и надеждите, които повлияха на крайния избор.

Дениз прие предложението, виждайки във Виктор бъдещ съпруг и баща на техните деца.

Най-любопитното от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Вижте във видеото кой е най-алчният за пари участник в "Ергенът:Любов в рая":

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK