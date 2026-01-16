Пролетта на 2026 идва с нов, пети сезон на „Ергенът“! Снимачният процес на новия сезон на романтичното риалити вече започна в слънчева Шри Ланка. Наум Шопов също се завръща като част от екипа. Първи кадри от снимачната площадка на култовото предаване вече заляха мрежите, а интересът става все по-голям.

Този път ще видим не е един, не двама, а отново трима мъже! Кристиян ГенчевМарин Станев и Стоян Димов се впускат в търсенето на своята перфектна половинка. Те са различни, те имат собствени истории и мечти, но ги обединява желанието да намерят жената, която да обичат безусловно.

Първи поглед от Шри Ланка ни достави актьорът Наум Шопов. Той сподели снимка от „зад кулисите“, заедно с тримата ергени, под която написа: 

„Съвсем случайно се запознах с едни момчета в Шри Ланка. Познати са ми отнякъде“

„Министърът на розите“, както половинката му Теа Минкова го нарича, отпътува заедно за новото приключение заедно с нея и дъщеричката им Амая още в първите дни на Новата година. Теа и Наум често споделят за своите екзотични преживявания на последователите си, а ако съдим по предходните години, то и за предстоящия сезон очакваме любопитни подробности от снимачната площадка. 

Теа Минкова издава тайни за мястото, където се снима

Петият сезон на „Ергенът“ обещава нови романтични преживявания, които не сме виждали до момента. Тази пролет любовта отново ще е във въздуха, а романтиката - в Шри Ланка. Пред какви предизвикателства ще бъдат изправени участниците в името на любовта - предстои да разберем.

Кастингът за момичетата, които искат да се борят за сърцата на Марин, Кристиян и Стоян, приключи на 19 октомври 2025 г. 

Запознайте се с ергените

Кристиян Генчев

Той е на 36 години. През 2014 г. заминава за САЩ, където сбъдва своята американска мечта. Днес Крис живее в Лос Анжелис, а бизнеса си развива в Оклахома. Това, което липсва в живота му е истинската любов. Жена, с която да сподели живота си, да растат заедно и да изградят стабилно семейство.

Стоян Димов

Той е на 30 години, роден и живее в Пловдив. Макар да е завършил право, още след дипломирането си осъзнава, че юридическата професия не отговаря на неговата същност. Артистичната му душа копнее за сцена, творчество и вълнуващ живот, изпълнен с емоции. Днес Стоян работи като брокер на недвижими имоти – професия, която му се удава и му носи удовлетворение.

Марин Станев

Марин Станев е на 27 години. Роден е във Варна, но от няколко години живее и работи в София. Израства в докторско семейство и самият той е лекар по образование, но не практикува в сферата на традиционната медицина. В момента работи като специалист по клинични проучвания в голяма компания.

