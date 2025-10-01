Пролетта на 2026 идва с нов, пети сезон на риалити предаването „Ергенът“. И отново ще проследим романтичните трепети на трима мъже, които ще се впуснат в търсене на своята половинка. Този път това са Кристиян Генчев, Марин Станев и Стоян Димов – всеки със своя история и мечта, но обединени от желанието да намерят жената, към която да се обърнат с „моя любов“.

За да разберем повече за Кристиян Генчев – кой е той и какъв е в животът му, в ефира на „Преди обед“ гостува брат му Виктор Генчев, заедно със съпругата си Ангелина и голямата си дъщеря Алекса.

Кристиян е на 36 години, от София. Заминава за САЩ преди повече от десет години, през 2014. И остава там и до днес - живее в Лос Анжелис и има собствен бизнес. Но едно нещо липсва в живота му и това е любовта. До момента Крис не е срещнал жена, с която да сподели живота си.

„Всъщност, трябваше да заминем заедно, но аз се отказах в последния момент“, разказва Виктор, който за разлика от Крис е намерил своята половинка и е изградил стабилно семейство. „Бях много изненадан, когато ми сподели, че ще участва в „Ергенът“. Решението е взел сам, без да сподели предварително с никого. Но мисля, че той е идеалният участник“, убеден е Виктор.

Снимка: bTV

И бърза да добави, че Крис харесва естествено красиви жени, уверени, с цел в живота. „Тя просто трябва да бъде себе си. Мисля, че с това би го спечелила на своя страна.“

Това потвърждава и Ангелина, която добавя и важни качества като ерудиция и чувство за хумор.

„Крис е и много целенасочен“, добавя още Виктор. „Когато има дадена цел, е изцяло фокусиран върху изпълнението ѝ. Това е негово много силно качество.“

„Той е и страхотен джентълмен“, бърза да вмъкне Ангелина, качество, което според нея е рядко срещано в днешно време.

Съпрузите не пропускат да разкрият и кои са нещата, които биха отблъснали Крис от една жена – като липсата на амбиции и прекалено многото корекции и по тялото.

Снимка: bTV

Оказва се, че Кристиян има опит с брака – в САЩ той се жени за американката Марина, с която се запознават в кафене в Ел Ей, а само година и половина сключват брак на пищна сватбена церемония. След няколко години семеен живот , обаче, двамата осъзнават огромните си различия от всякакъв характер и се развеждат.

Самият Крис мотивира решението си да участва в „Ергенът“ с голямото си желание да открие жена, „с която да се смеем, да се разгадаваме и да се вдъхновяваме". Партньорка, която ще бъде негово вдъхновение и подкрепа.

Кристиян е готов да открие своята истинска любов и да изгради бъдеще, изпълнено с радост и смисъл. Всяка представителка на нежния пол, която все още не е открила своята половинка, може да направи първата стъпка към щастието, като се запише за кастинг за шоуто на сайта btv.bg/ergenat.

Още любопитни факти от живота на Кристиян Генчев - гледайте във видеото:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK