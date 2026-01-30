Ким Кардашиян отбеляза Свети Валентин малко по-рано със секси фотосесия. Облечена в романтично дантелено бельо, изкусителката отново привлече медийното внимание. Основателката на SKIMS вдигна шум около себе си, ден след като популярната актриса Сидни Суини обяви, че стартира собствен бранд за бельо, наречен Syrn.

Ким Кардашиян отново не остави нищо на въображението. Риалити звездата позира само с дантелен комплект в цвят еспресо, чиято материя беше силно прозрачна дантела. Към визията си тя добави копринен халат в същия цвят, който обаче беше просто аксесоар.

В отделна публикация в Instagram профила си, бизнесдамата представи също домашно облекло, вдъхновено от деня на любовта. Ансамбълът включваше чифт черни микро-мини шорти, допълнени от семпъл черен топ с розово изписано името на марката.

Друга снимка, на която Кардашиян отново позира полугола, също не остана незабелязана.

На кадъра тя е облечена в искрящо розова тениска с надпис „Мечтай си“, държейки едно от кучетата, които подари на децата си за Коледа. Тогава всяко от тях получи свой собствен домашен любимец - различен цвят померан за всеки.

В момента модният свят насърчава интегрирането на бельото в ежедневните визии. Тенденцията датира още през 2024 г. Романтичните рокли тип „нощници“ бяха водещи на ревютата пролет/лято 2024, при марки като Coperni, Gucci и Versace.

По време на ревюто на Miu Miu есен/зима 2025, сутиените бяха наслоени под плетива или се виждаха изпод копринени рокли с волани. Симон Роша стилизира пухкави сутиени с кожа с кожени якета и широки поли, докато Сара Бъртън от Givenchy сложи деликатни сутиени под прозрачни мрежести рокли.

Предстои да видим дали Сидни Суини ще може да достигне успеха и качеството на SKIMS и да разберем - кой бранд е по-добър?

