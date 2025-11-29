Ким Кардашиян сподели, че скорошните ѝ изследвания не показват подобрение след тежката диагноза, за която стана ясно през октомври тази година. Последното ѝ сканиране на мозъка показва „ниска активност“.

При посещението си при д-р Даниел Амен, който преди това сканира мозъците на сестрите ѝ Клоуи Кардашиян и Кендъл Дженър през 2022 г., лекарят обърна внимание на някои „дупки“ в мозъчното сканиране на Ким, които индикират „ниска активност“.

„Предната част на мозъка ти е по-малко активна, отколкото трябва да бъде“, обясни докторът в епизод на семейното им риалити шоу „The Kardashians“. „С начина, по който сега работят челния дял, ще ти е по-трудно да се справяш със стреса, а това не е добре за теб, особено докато учиш и се готвиш за изпита за адвокатска лицензия.“

45 годишната телевизионна звезда отказа да повярва: „Просто не може да бъде! Просто не може - не мога да приема.“

Снимка: Getty Images

По-късно той информира звездата на „All’s Fair“, че „хроничният стрес“ може да е свързан с подготовката ѝ за изпита за адвокатска правоспособност в Калифорния.

„Трябва да започна план, за да го изясня, защото имам куп неща за вършене това лято“, каза тя в епизода. Въпреки усиленото си учене, Ким не успя да издържи теста тази година.

Феновете на риалити шоуто може да си спомнят, че Ким сълзливо разказа на сестра си Кортни Кардашиян, че лекарите са открили „малък“ мозъчен аневризъм по време на ЯМР сканирането ѝ в премиерата на Сезон 7, излъчена през октомври.

Тогава основателката на SKIMS плака, чудейки се „защо се случва това“. Лекарите ѝ обясниха, че аневризмите могат да бъдат причинени от „стрес“.

Бизнесдамата предположи, че стресът вероятно е предизвикан от конфликтния ѝ развод с Кание Уест, с когото има деца: Норт, 12, Сейнт, 9, Чикаго, 7 и Псалм, 6.

Кратко след излъчването на епизода, Ким даде актуална информация за здравето си в интервю за „Good Morning America“.

„Трябваше да премина през още куп сканирания на мозъка в Cedars-Sinai с целия екип“, каза тя.

Без да разкрива твърде много подробности, тя увери зрителите, че „в крайна сметка всичко се оправя“ за нея.

Как Ким Кардашиян диктува модата онлайн - вижте в следващото видео.

