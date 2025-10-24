Ким Кардашиян разкри за шокираща диагноза - ето я и причината (СНИМКИ + ВИДЕО)

Ким Кардашиян сподели за плашеща диагноза. 45-годишната бизнесдама и риалити звезда разкри подробности в предварителен тийзър клип за предстоящия сезон на семейния сериал „Семейство Кардашиян“, който се излъчи по време на премиерата на шоуто.

В клипа се вижда как Ким влиза в магнитно-резонансен томограф и по-късно казва на семейството си: „Имаше малка аневризма.“

По-голямата ѝ сестра, Кортни Кардашиян остава шокирана.

Що се отнася до обосновката на лекаря за откритата аневризма, Ким казала на семейството си: „Те казаха: „Просто стрес.““

Основателката на SKIMS е изправена пред много стрес в живота си, тъй като други кадри показват как плаче, защото очевидно се е затруднила на част от изпита си за юридически факултет. След разкриването на аневризмата обаче, клипът преминава към разплаканата Ким, която обсъжда развода си с бившия си съпруг Кание „Йе“ Уест, бащата на четирите ѝ деца.

Снимка: Getty Images

„Радвам се, че всичко свърши“, казва тя. „Бившият ми ще бъде в живота ми, независимо от всичко. Имаме четири деца заедно.“

По-късно е снимана да седи на маса и да казва: „Снощи си помислих: „Защо, по дяволите, се случва това?“

Според клиниката Mayo, мозъчната аневризма е „издутина или балониране на кръвоносен съд в мозъка“. Има множество видове мозъчни аневризми с различна степен на тежест и те се описват като „често срещани“.

„Ако мозъчната аневризма протече или се разкъса, това причинява кървене в мозъка, известно като хеморагичен инсулт“, добавя клиниката. „Мозъчните аневризми са често срещани. Но повечето не са сериозни, особено ако са малки. Повечето не се разкъсват.“

Ким отдавна документира трудностите си с Йе в шоуто си. В премиерата на седми сезон на „Семейство Кардашиян“ тя разкри, че състоянието на кожата ѝ наскоро се е влошило в резултат от стрес.

„Нямам псориазис, откакто се разведох, и току-що започна да се връща“, разкри тя, като каза, че наскоро се е почувствала „като на изпитание“ от Уест, за когото се омъжи през 2014 г. и се разведе през 2021 г.

„Искам да кажа, отново имам псориазис“, продължи тя. „Чувствах се по-стресирана, вероятно само защото трябваше много, много да защитя това, което трябваше да защитя.“

Снимка: Instagram

Ким добави, че е особено фокусирана върху защитата на децата им - Норт , на 12 години, Сейнт , на 9 години, Чикаго , на 7 години, и Псалм , на 6 години - разкривайки, че наскоро едно от тях е чуло за някои от проявите на баща си.

„Те ще знаят разни неща“, каза тя. „Ще пораснат, ще видят. Така че моята работа като майка е просто да се уверя, че в момент, когато това поведение се проявява – е просто да се уверя, че са защитени.“

Снимка: Instagram

За връзката си с Уест тя също така отбеляза: „Винаги съм се чувствала много зле и винаги съм искала да му помогна“, разкривайки, че си е мислила: „Трябваше да издържа“ или „Можех да помогна“, но „това беше първият път, когато не чувствах тази отговорност лично“.

„Толкова е тъжно“, добави тя за това как стоят нещата между тях, пишат от People.

Повече за развода им - вижте в следващото видео.