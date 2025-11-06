Бианка Ченсори се завърна! Австралийският модел и интернет сензация направи рядка поява в социалните мрежи, за да сподели няколко нови секси селфита. Дори и след раздялата им, бившата на попзвездата Кание Уест продължава да провокира с прозрачни тоалети.

Ченсори сподели множество снимки в своя Instagram профил, всички под формата на публикации, на които е облечена в различни дрехи, предимно бельо. Публикацията предизвика много коментари, включително такива, които я сравняваха с Ким Кардашиян, бившата съпруга на Кание Уест.

Снимките показват как тя си прави селфи с телефона си, запечатвайки различни визии, съставени от асортимент от чорапогащи и сутиени, демонстрирайки различни пастелни цветове и материи.

Някои от сутиените бяха изработени от сатенени материали, показващи различни щампи. Единствените елементи от облеклото, които всички снимки споделят, са чифт златни токчета.

Ченсори също така носеше косата си във вече запазената си марка - тъмен цвят и черен бретон. Тя отбеляза марката Marc Jacobs на снимките, изненадвайки мнозина, като се има предвид, че те не произвеждат бельо. Не е известно дали тя и дизайнерът имат колаборация, която ще бъде пусната в бъдеще.

Нов бизнес

През последните няколко седмици Ченсори дискретно рекламира нов бизнес. Моделът и архитект вече има линк в профила си в Instagram, който води потребителите към нейния уебсайт. Той рекламира съобщение за 11 декември, включващо поле, където потребителите могат да въведат данните си, за да получат ранен достъп до това, което тя ще пусне.

Различни медии смятат, че Ченсори планира да пусне марка или някакъв вид сътрудничество с бельо, като последните ѝ публикации потвърждават точно тези твърдения. Изглежда двете с Ким Кардашиян и нейния успешен бранд за дрехи SKIMS ще се конкурират отново - този път на модния пазар.

„Ким е абсолютно бясна. За нея е очевидно, че Кание стои зад това, за да се издигне над нея – и да спечели пари, правейки това“, каза източник пред Heatworld. В доклада се твърди, че Уест е играл ключова роля в разработването на новия проект на Censori, като го е финансирал и е вдъхновен от високоефективните маркетингови стратегии и минималистичната естетика на SKIMS.

Снимка: Getty Images

„Тя живее в постоянен режим на защита“, продължи източникът, хвърляйки поглед върху мислите на Кардашиян, когато става въпрос за справяне с бившия ѝ съпруг. „Всичко, което иска, е мир, но Кание отказва.“

Кание Уест и Бианка Ченсори на наградите Грами 2025 - вижте в следващото видео.

