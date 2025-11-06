Нов член на клана Кардашиян-Уест е на път да покори Холивуд! 45-годишната Ким Кардашиян заведе 6-годишния си син Псалм Уест в студиото за неговия официален гласов дебют в анимационния филм „Angry Birds 3“.

Новината, че 6-годишният Псалм се присъединява към звездния актьорски състав на филма, беше обявена още през април, а сега феновете видяха и процеса на работа, пише People. Ким Кардашиян, която често нарича себе си горда „майка мениджър“, не скри вълнението си в последния епизод на хитовото риалити „The Kardashians“.

Най-новият член на „Angry Birds 3“

Псалм ще озвучи нов герой – малка птица, която е син на любимите персонажи Ред (озвучаван от Джейсън Судейкис) и Силвър (Рейчъл Блум).

„Той има най-сладкия глас, който някога сте чували – този леко дрезгав гласец“, споделя Ким, след като режисьорът Джон Райс също похвали уникалния тембър на момчето.

Въпреки натоварения си график, Ким подчерта, че винаги ще намери време за важните моменти на децата си. Ким описва Псалм, когото споделя с бившия си съпруг Кание Уест, като „най-умното и най-забавното малко момче“, което е изключително спокойно и независимо.

„Не искам да спирам децата си да правят това, което искат, затова нагаждам живота си според техния график“, казва Кардашиян.

Семейство Кардашиян-Уест вече имат опит в анимационното кино. Псалм се присъединява към брат си и сестра си, които също участват в касовия хит „Пес патрул: Супер филмът“ през януари 2023 г. Тогава Норт озвучи персонаж на име Мини, самата Ким беше пуделът Делорес, а Сейнт имаше кратка камео роля.

Премиерата на „Angry Birds 3“ е насрочена за 29 януари 2027 г., а Псалм определено ще бъде един от най-очакваните нови гласове.

