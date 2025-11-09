Все още не е адвокат, но е по-решителна от всякога! Риалити звездата и основателка на SKIMS, Ким Кардашиян, разкрива резултатите от последния си опит да издържи изпита за адвокатска колегия в Калифорния.

В публикация в историята си в Instagram 45-годишната звезда обявява пред последователите си, че не е успяла да премине изпита, на който се е явила в края на месец юли, сочи People.

Ким Кардашиян се е явила на адвокатския изпит в Калифорния в края на юли.

Звездата разкрива, че не е успяла да го издържи.

Ким, която преследва юридическа кариера от 2019 г., вече издържа изпита "бейби бар" през 2021 г. от четвъртия си опит.

Снимка: Instagram

Въпреки разочароващия резултат, Ким се опитва да мотивира хората, да не се отказват от целите си. С този личен пример тя дава да се разбере, че не се отказва от амбициозната си цел някога да стане адвокат.

Снимка: Getty Images

„Ами... все още не съм адвокат, просто играя много добре облечена адвокатка по телевизията“, написа тя с чувство за хумор.

Шест години отдаденост

Кардашиян, която е на това юридическо пътешествие вече шест години, подчертава своята непоколебима решителност. Тя е избрала да следва пътя за придобиване на юридическо образование чрез стажуване, вместо традиционния път през юридически факултет.

„Шест години съм в това юридическо пътешествие и все още съм напълно отдадена, докато не издържа изпита. Без преки пътища, без отказване - само повече учене и още повече решителност“, категорична е тя.

Риалити звездата изразява благодарност към всички, които я подкрепят и окуражават, и споделя позитивната си нагласа към резултата.

„Благодаря на всички, които ме подкрепяха и окуражаваха по пътя досега. Да не успееш не е провал - това е гориво. Бях толкова близо до това да издържа изпита и това само ме мотивира още повече. Да тръгваме!“, добавя Ким.

С тази силно мотивираща публикация, Ким Кардашиян отново доказва, че нейната решителност да стане адвокат е не просто прищявка, а дългосрочна и сериозна цел, която тя ще преследва, докато не я постигне.

Как Ким Кардашиян диктува модата онлайн вижте ето тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK