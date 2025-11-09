Все още не е адвокат, но е по-решителна от всякога! Риалити звездата и основателка на SKIMS, Ким Кардашиян, разкрива резултатите от последния си опит да издържи изпита за адвокатска колегия в Калифорния.
В публикация в историята си в Instagram 45-годишната звезда обявява пред последователите си, че не е успяла да премине изпита, на който се е явила в края на месец юли, сочи People.
- Ким Кардашиян се е явила на адвокатския изпит в Калифорния в края на юли.
- Звездата разкрива, че не е успяла да го издържи.
- Ким, която преследва юридическа кариера от 2019 г., вече издържа изпита "бейби бар" през 2021 г. от четвъртия си опит.
Въпреки разочароващия резултат, Ким се опитва да мотивира хората, да не се отказват от целите си. С този личен пример тя дава да се разбере, че не се отказва от амбициозната си цел някога да стане адвокат.
„Ами... все още не съм адвокат, просто играя много добре облечена адвокатка по телевизията“, написа тя с чувство за хумор.
Шест години отдаденост
Кардашиян, която е на това юридическо пътешествие вече шест години, подчертава своята непоколебима решителност. Тя е избрала да следва пътя за придобиване на юридическо образование чрез стажуване, вместо традиционния път през юридически факултет.
„Шест години съм в това юридическо пътешествие и все още съм напълно отдадена, докато не издържа изпита. Без преки пътища, без отказване - само повече учене и още повече решителност“, категорична е тя.
Риалити звездата изразява благодарност към всички, които я подкрепят и окуражават, и споделя позитивната си нагласа към резултата.
„Благодаря на всички, които ме подкрепяха и окуражаваха по пътя досега. Да не успееш не е провал - това е гориво. Бях толкова близо до това да издържа изпита и това само ме мотивира още повече. Да тръгваме!“, добавя Ким.
С тази силно мотивираща публикация, Ким Кардашиян отново доказва, че нейната решителност да стане адвокат е не просто прищявка, а дългосрочна и сериозна цел, която тя ще преследва, докато не я постигне.
Как Ким Кардашиян диктува модата онлайн вижте ето тук:
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK