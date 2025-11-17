Ким Кардашиян документира стресиращите седмици, които е прекарала в подготовка за изпита на адвокатската колегия в Калифорния. А преди броени дни разкри в социалните мрежи, че не го е издържала.

Риалити звездата показа емоционални кадри на преследването на правната си мечта. Във видео в своя Instagram, 45-годишната риалити звезда споделя суровата реалност на подготовката за изпита на адвокатската колегия, който би определил дали ще стане адвокат, сочи People.

Ким Кардашиян с емоционален срив преди изпита по право.

Тя публикува видео в своя профил в социалните мрежи.

Звездата обаче е непоколебима, въпреки неуспеха си.

Въпреки че по-рано този месец разкри, че не е издържала изпита, Кардашиян споделя кадри от стресиращите две седмици преди теста.

„Споделих толкова много от това пътуване с вас и това лято документирах част от последните две седмици на учене – възходите, паденията и всичко между тях“, пише тя.

В допълнение споделя, че на 7 ноември е разбрала, че не е издържала изпита.

Снимка: Getty Images

„Беше разочароващо, но не беше краят. Тази мечта означава твърде много за мен, за да се откажа от нея“, пише Кардашиян.

Сълзи, болки в гърба и кошмари

Видеото започва с емоционален момент, в който Кардашиян плаче, седнала на леглото си, преди да се върне две седмици преди датата на изпита. Следващите клипове дават представа за умопомрачителния обем работа, необходим за подготовка за изпита, който включва:

Пет едночасови есеистични въпроса.

Един 90-минутен тест за представяне.

200 въпроса с избираем отговор.

Времето й преминава в преглед на случаи, работа с екип от професори и задълбочено изучаване на курсовете. В един момент дори е била толкова погълната от процеса, че започнала да сънува, че пропуска точки по време на изпита.

Снимка: Getty Images

За да направи безбройните часове учене още по-стресиращи, Ким се е сблъскала с проблеми с гърба, което допълнително е засилило емоционалния й срив.

„Всеки път, когато чувствам, че съм крачка напред, нещо се случва, за да ме спре да направя това“, казва тя през сълзи.

Отдаденост и решителност

Снимка: Getty Images

Въпреки физическия и психическия стрес, звездата остава отдадена на целта си. Докато четирите й деца са на почивка, тя е посветила цялото си време, за да се увери, че е добре подготвена.

„Чувствам се наистина добре във всичко“, казва Кардашиян в деня преди теста. „Тялото ми се чувства добре – чувства се много по-добре“, пише тя.

На 7 ноември обаче Кардашиян получава новината, че не е издържала адвокатския изпит. Любопитен факт е, че това се случва в същия ден като премиерата на шоуто й All's Fair, в което тя играе адвокат по разводи.

„Ами... все още не съм адвокат, просто играя много добре облечена адвокатка по телевизията“, написа Кардашиян в Instagram

Снимка: https://www.instagram.com

„Шест години съм в това юридическо пътешествие и все още съм напълно отдадена, докато не издържа изпита. Без преки пътища, без отказване - просто повече учене и още повече решителност“, добавя тя.

Ким Кардашиян доказва, че провалът не е край, а още по-голяма мотивация да се движи в тази посока.

„Провалът не е провал – той е гориво. Бях толкова близо до това да издържа изпита и това само ме мотивира още повече. Да тръгваме!“, завършва тя, показвайки, че няма намерение да се отказва от целта си.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK