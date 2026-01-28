Звездата от „Прислужницата“ Сидни Суини беше официално порицана от Холивудската търговска камара заради рекламна акция, включваща окачването на сутиени върху прочутия надпис „Hollywood“ в Лос Анджелис.

Суини публикува в социалните мрежи кадри, на които тя и група хора се изкачват до надписа, разположен на хълма Маунт Лий в района Холивуд Хилс, и поставят десетки вързани един за друг сутиени върху 15-метровите букви на надписа.

В изявление пред LA Times президентът и главен изпълнителен директор на Холивудската търговска камара Стив Нисън заяви:„Продукцията, свързана със Сидни Суини и надписа Hollywood, не е била разрешена от Холивудската търговска камара, нито сме имали предварителна информация за нея“.

Смята се, че акцията е била с цел реклама на нова линия бельо с марката Syrn, с която Суини е свързана. LA Times съобщи, че продуцентската компания на актрисата Persuasion Pictures е получила разрешително за заснемане от официалната филмова служба на Лос Анджелис – FilmLA, но тъй като надписът е собственост и е лицензиран от Холивудската търговска камара, е било необходимо и тяхно разрешение.

Снимка: https://www.instagram.com

Звездата от „Еуфория“ официално представи собствената си линия бельо в публикация в Instagram на 27 януари, като обяви, че на 28 януари започва официалната продажба.

„Тайната най-накрая е разкрита... кажете здравей на Syrn“, написа тя. „Това е бельо, което да носите за себе си, без обяснение, без извинение.“

Медии изказаха предположения, че Суини може да бъде обект на полицейско разследване за незаконно проникване, тъй като изглежда е влязла на обекта през телена ограда.

Актрисата и преди е предизвиквала коментари със своите маркетингови кампании, най-вече с реклама за дънки на American Eagle със слоган „Сидни Суини има страхотни дънки“, който беше критикуван заради внушения за евгеника и като „намигване към превъзходството на бялата раса“.

„Не подкрепям възгледите, които някои хора са свързали с кампанията. Много хора са ми приписвали мотиви и етикети, които просто не са верни“, каза тя пред People през декември 2025 г. „Аз съм против омразата и разделението.“

