Притежанието на автомобил в съвременната градска среда е удобство, което върви ръка за ръка с множество рискове. От натоварения трафик и възможността за ПТП, през природни бедствия (като градушки и наводнения), до злонамерени действия на трети лица – заплахите за вашия автомобил са навсякъде. Докато застраховка „Гражданска отговорност“ е задължителна и покрива щетите, които вие нанасяте на другите, застраховка „Автокаско“ е личният щит за вашата собственост.

Много шофьори правят грешката да избират Автокаско единствено на базата на крайната цена (премията). Експертният подход обаче изисква по-дълбок анализ. За да бъде полицата наистина ефективна, трябва да се вземат предвид фактори като начина на ликвидация на щети, покритите рискове и надеждността на застрахователната компания.

Какво трябва да гледаме „под лупа“?

Когато професионалистите ви съветват за избор на застраховка, те обръщат внимание на няколко ключови компонента, които често убягват на масовия потребител:

1. Начин на обезщетяване

Това е най-важният избор. Искате ли автомобилът ви да се ремонтира в официален сервиз на марката (препоръчително за коли до 5-7 години), в доверен сервиз на застрахователя, или предпочитате експертна оценка (изплащане на сума на ръка)? Разликата в цената може да е значителна, но и разликата в качеството на услугата също.

2. Самоучастие

Някои полици са по-евтини, защото включват клауза за самоучастие (франшиз) – вие плащате първите например 100 лева от всяка щета. Това е добър вариант за опитни шофьори, но риск за нови водачи.

3. Асистанс услуги

Покрива ли застраховката пътна помощ? Важи ли тя само за България или и за чужбина? Ако пътувате често, това може да ви спести стотици евро при авария извън страната.

Технологията в помощ на правилния избор

В миналото, за да сравните всички тези условия, трябваше да обиколите офисите на пет различни компании или да прекарате часове на телефона с агенти. Днес, благодарение на дигитализацията в застрахователния сектор, процесът е оптимизиран до няколко клика.

Ролята на застрахователния брокер е именно тази – да бъде филтърът между вас и сложните условия на застрахователите. Вместо да гадаете коя оферта е най-изгодна, можете да използвате специализиран I&G Brokers калкулатор за автокаско. Предимството на използването на подобен калкулатор от утвърден брокер като I&G Brokers е прозрачността. Вие не просто виждате крайната цена, а можете директно да сравните какво получавате срещу нея – какви са условията за сервиз, включена ли е кражба на автомобила и какви са лимитите на отговорност, както и да поискате конкретна оферта спрямо вашите изисквания и потребности

Защо да изберем брокер пред директна застраховка?

Експертният подход при избор на застраховка означава да имате партньор на ваша страна. Когато използвате услугите на I&G Brokers, вие получавате не само сравнение на цените, но и съдействие при настъпване на застрахователно събитие. Често процедурите по завеждане на щети могат да бъдат бюрократични и объркващи. Брокерът познава тънкостите на всяка компания и може да ви навигира през процеса, за да получите справедливо обезщетение.

Освен това, възможността за онлайн сключване и разсрочено плащане на вноските прави управлението на личния бюджет много по-лесно. Системата автоматично изчислява отстъпките за еднократно плащане или наличие на други полици при същия застраховател.

Изборът на Автокаско не трябва да бъде импулсивно решение, базирано на най-ниската цифра. Това е инвестиция във вашето спокойствие. Чрез използването на дигитални инструменти за сравнение и доверявайки се на екип с професионален опит, вие си гарантирате, че когато се наложи, автомобилът ви ще бъде защитен по най-добрия възможен начин.