Десетилетия наред чорапогащниците стават любим аксесоар, който намира своето място във всеки зимен тоалет, независимо от тенденциите. Миналия сезон те бяха истински фаворит за ежедневието - цветни, с пайети или в класическия черен вариант. 2026 г. обаче ясно показва: правилата се променят.

Първите снимки от най-големите модни столици показаха, че чорапогащите временно отиват в чекмеджето тази зима. Тяхното място заемат чорапите, които бързо се превърнаха в ключов детайл за много аутфити.

Цветните чорапогащи белязаха предишния сезон, но сега виждаме чорапи във всевъзможни вариации. С дизайни, които са или напълно минималистични, прозрачни или дантелени, с дължина над колената, средата на прасеца или по-къси - чорапите доминират в комбинациите на модните експерти и ясно показват, че това е тенденция, която тепърва набира все повече скорост.

Снимка: Pinterest

През зимата на 2025 г. чорапите вече бяха в светлината на прожекторите, когато всички ги съчетаваха с мокасини - тенденция, която остава актуална и до сега.

2026 г. обаче носи още по-стилни комбинации. Дамите вече ги носят с всичко - от балеринки и обувки на висок ток до ботуши

и мокасини.

Снимка: Pinterest

Този детайл е много подходящ за всеки, който иска да освежи зимната си визия, без да влага прекалено много. Комбинациите с интересни чорапи изглеждат по-модерни и добавят

нотка небрежен шик.

Тази тенденция предлага безброй идеи. Ако търсите вдъхновение, вижте повече снимки в Галерията по-горе.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER