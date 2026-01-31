Януари е месецът, в който имаме нужда от малко повече топлина, уют и … шоколад! Именно 31 януари е Денят на топлия шоколад. Това е повече от напитка – това е спомен от детството, уют в студения ден и малка наслада, която ни връща към сладките моменти с приятели и семейство или онези редки моменти, в които оставаме за малко сами със себе си.

Откога се отбелязва празникът?

Знаехте ли, че топлият шоколад има хилядолетна история? Първите форми на шоколадовата напитка идват от цивилизациите на маите и ацтеките, които я приготвяли от смлени какаови семена, вода и подправки – много по-различно от сладкото изкушение, което познаваме днес.

С разпространението на какаото в Европа напитката се променя – към нея се добавят захар, мляко и подправки, и става любима на кралските дворове, а оттам постепенно навлиза в домовете на всички хора.

Снимка: Canva

Защо точно 31 януари?

Това не е случайна дата. Денят на топлия шоколад е посветен на глобалната любов към напитката – онзи момент, когато си позволяваме да спрем, да се сгушим с любимата си чаша и да се насладим на вкуса.

Той не само ни стопля отвътре, но и може да подобри настроението – какаото стимулира отделянето на ендорфини и серотонин, които ни карат да се чувстваме по-спокойни и щастливи.

Как да го отбележите подобаващо?

Има ли нещо по-подходящо от това да си приготвите голяма чаша топъл шоколад точно днес? Използвайте деня като извинение да вмъкнете малко повече калории в менюто си.

Снимка: Canva

Ето как:

Изберите своя стил

Класически топъл шоколад – с мляко, какао и захар за истински уют.

С маршмелоу или бита сметана – за по-празничен и сладък вкус.

Експериментален вариант – с канела, ванилия или дори щипка люта чили за по-изразен характер.

Поканете приятели у дома и направете "Направи си сам" бар с топъл шоколад – всяка чаша може да бъде уникална с различни топинги.

Снимка: Canva

Открийте любимата си версия

Италианската „cioccolata calda“ е по-гъста и кремообразна.

е по-гъста и кремообразна. Мексиканска версия включва подправки като канела.

включва подправки като канела. За веган вариант – използвай растително мляко и тъмен шоколад.

Лесна рецепта за класически топъл шоколад

Необходими продукти

3–4 чаши мляко (или растително мляко)

1/4 чаша какао на прах

1/4 чаша захар

1/2 чаша натрошен шоколад

Щипка ванилия

Начин на приготвяне

Загрейте млякото на среден огън, но не го оставяйте да завира. Добавете какаото и захарта, разбъркайте до гладкост. Прибавете натрошения шоколад и ванилията и продължавайте да бъркате, докато стане хомогенна смес.

Сервирайте с бита сметана или маршмелоу и щипка какао отгоре.

