Женският оргазъм винаги е бил горещо обсъждана тема - мит ли е или съществува? Колко често жените могат да получават оргазъм? И до колко това е свързано с психологията на ума и вътрешната увереност? Много дами изпитват затруднения да достигнат върха на удоволствието. Според ново научно проучване това може да се дължи и на възрастта. Ето как влияе тя на сексуалните преживявания.

Научно изследване на YouGov от 2022 г. показва, че само 30% от жените изпитват оргазъм всеки път при полов акт с партньор, в сравнение с 61% от мъжете. Дори да не се достигне до върха на удоволствието обаче, има нещо по-важно - самото преживяване, което носи наслада и красиви спомени. През 2025 г. Lovehoney анкетира 2002 жени за това колко често получават оргазъм при вагинален секс, орален секс и мастурбация. Резултатите, които бяха предоставени от Metro, показват разлики според възрастта.

Колко често получават оргазъм жените според вързастта си?

18-24 г.

Жените между 18-24 години имат сравнително нисък резултата - само 11% достигат оргазъм всеки път при вагинален секс, 13% - при орален. При мастурбация 41% стигат до оргазъм всеки път. Според специалисти младите жени често все още опознават телата си и по-рядко изразяват нуждите си, поради срам или страх от неразбиране.

25-34 г.

Самочувствието и увереността на жените се увеличават с възрастта. От проучването става ясно, че 13% получават оргазъм всеки път при пенетрация, 21% при орален секс. Стресът, умората и ежедневните отговорности обаче често влияят негативно на желанието.

35-44 г.

Много жени достигат сексуален пик точно в тази възраст. Чувстват се по-уверени и по-директни. 12% получават оргазъм всеки път при вагинален секс, 25% при орален, а 43% при мастурбация.

Снимка: iStock

45-54 г.

Хормоналните промени около перименопаузата могат да повлияят на възбудата, но самопознанието помага. 19% достигат оргазъм всеки път при пенетрация, а 52% - при мастурбация, а 29% при орален.

55-64 г.

С настъпването на менопаузата много неща се променят в тялото, но някои жени се адаптират с помощта на лубриканти, играчки и различна стимулация. 15% имат оргазъм всеки път при вагинален секс, 40% - при мастурбация, а при орален цели 22 %.

65+

13% от жените получават оргазъм всеки път при пенетрация, 16% при орален секс и 38% при мастурбация.

Оказва се, че с възрастта удоволствието става все по-осъзнато и все по-силно. С напредването на годините, жените опознават по-добре тялото си и знаят точно от какво имат нужда в сексуален аспект. Зрелостта помага на дамите да изразят желанието си без да се срамуват или да изпитват страх, че няма да бъдат разбрани.

