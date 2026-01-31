От другия край на света, специално от Флорида, Азис - кралят на попфолка - застана пред водещата на "Coolt" Петя Дикова, макар и виртуално. Певецът коментира за първи път своя годеж, който остави феновете му в шок. Азис сподели ексклузивни подробности за церемонията в Америка и за празненствата, които планира в България.
Васил Боянов - Азис определи годежа като "нещо много хубаво, нещо, което е важно".
"Заявяваш на целия свят, че се е намерил все пак един човек, който да те приеме такъв, какъвто си", допълни той.
Артистът разкри в ефира на bTV, че венчавката му в Съединените американски щати е била в особено тесен кръг - трима души - двамата кумове на двойката и Виолета Стайкова, която е била свидетел. Въпреки че е далеч от своите най-близки хора, своето семейство, певецът признава, че щастието му е зарадвало всички.
На въпроса дали ще промени името си след тази голяма крачка, Азис само загатна: "Може би вече е променено."
А българска сватба?
Любимият изпълнител на няколко поколения откровено заяви пред Дикова, че неговата сватба няма да е това, което сме свикнали да виждаме - шумен купон, стотици гости и накрая бой, както се пошегува той.
"От изключително значение ще бъдат хората, които ще бъдат на нея, но те няма да бъдат повече от 10 души!"
На границата между дома и любовта
Азис сподели, че обича България и българите, но някога е усещал чувство, по-различно от любов. Когато обаче е започнал да пътува повече към Америка е осъзнал, че му липсва дома - шегите, храната и хората.
"Истината е, че аз самия не знам какъв съм по народност, към кой етнос принадлежа. Аз съм огромен микс от расите около себе си", продължи той.
Няколко дни преди да каже „ДА“ на своята половинка, Азис сподели своето мнение за хората и живота в Америка. Звездата е абсолютно впечатлен от атмосферата в САЩ, където по думите му хората живеят в бъдещето. Той разказа с възхита за полицейските коли, изрисувани със знамето на дъгата, за роботите, които среща по улиците и за свободата на мъжете да се разхождат хванати за ръка.
