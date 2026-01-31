От другия край на света, специално от Флорида, Азис - кралят на попфолка - застана пред водещата на "Coolt" Петя Дикова, макар и виртуално. Певецът коментира за първи път своя годеж, който остави феновете му в шок. Азис сподели ексклузивни подробности за церемонията в Америка и за празненствата, които планира в България.

Васил Боянов - Азис определи годежа като "нещо много хубаво, нещо, което е важно".

"Заявяваш на целия свят, че се е намерил все пак един човек, който да те приеме такъв, какъвто си", допълни той.

Артистът разкри в ефира на bTV, че венчавката му в Съединените американски щати е била в особено тесен кръг - трима души - двамата кумове на двойката и Виолета Стайкова, която е била свидетел. Въпреки че е далеч от своите най-близки хора, своето семейство, певецът признава, че щастието му е зарадвало всички.

На въпроса дали ще промени името си след тази голяма крачка, Азис само загатна: "Може би вече е променено."

А българска сватба?

Любимият изпълнител на няколко поколения откровено заяви пред Дикова, че неговата сватба няма да е това, което сме свикнали да виждаме - шумен купон, стотици гости и накрая бой, както се пошегува той.

"От изключително значение ще бъдат хората, които ще бъдат на нея, но те няма да бъдат повече от 10 души!"

Снимка: instagram/azis_online_new

На границата между дома и любовта

Азис сподели, че обича България и българите, но някога е усещал чувство, по-различно от любов. Когато обаче е започнал да пътува повече към Америка е осъзнал, че му липсва дома - шегите, храната и хората.

"Истината е, че аз самия не знам какъв съм по народност, към кой етнос принадлежа. Аз съм огромен микс от расите около себе си", продължи той.

Снимка: instagram/azis_online_new

Няколко дни преди да каже „ДА“ на своята половинка, Азис сподели своето мнение за хората и живота в Америка. Звездата е абсолютно впечатлен от атмосферата в САЩ, където по думите му хората живеят в бъдещето. Той разказа с възхита за полицейските коли, изрисувани със знамето на дъгата, за роботите, които среща по улиците и за свободата на мъжете да се разхождат хванати за ръка.

Как неговите близки коментираха новата глава в живота му, прочетете тук:

Цялото интервю и още подробности за брака му - вижте в следващото видео.

