В Токио офисите експериментират с необичаен начин за намаляване на стреса на работното място - услугата "Красиви плачещи момчета". Служители, които имат високи нива на стрес от работа, могат да наемат мъж за час, който "плаче с тях" и ги изслушва. Тази японска терапия е с цел освобождаване на емоционални травми и натрупана негативна енергия. А един красив мъж винаги може да помогне за това, нали така?

С "мъж под наем" плачем за изцеление

Концепцията за „Ikemeso Danshi“ (буквално преведена като „Красиви плачещи момчета“) е създадена от Хироки Терай, след като веднъж става свидетел на силата на колективното плачене и колко освобождаващо може да бъде то за хората. Така решил да развие тази идея като бизнес. Основата на услугата е философията „rui-katsu“ или " нужда от сълзи" - създаване на среда, в която емоционалното изразяване не само е прието, но и се уважава. Счита се за един добър начин да се пусне всичко, онова което ни тежи и създава стрес в ежедневието. Особено полезно е за офиса, където нивата на тревожност на служителите се покачват все повече, а сълзите са определяни като проява на слабост и "нещо срамно".

Снимка: iStock

Клиентитена тази интересна услуга имат достъп до разнообразие от „красиви плачещи момчета“ в онлайн каталог. Има различни типажи - от грубовати до по-нежни и деликатни мъже. Всеки от тях може да бърше сълзи, да участва в общи сесии на споделяне и плачене, и дори да гледа тъжни видеа, докато емоциите не бъдат изведени на повърхността, а след това освободени чрез плач.

Сълзите в офиса не са нещо срамно!

Терай обяснява пред BBC, че иска японците да плачат не само у дома, но и на работното място, защото, когато някой плаче на работа, обикновено това носи негативни социални реакции - колегите може да се чувстват неловко да се доближат до него. Той смята, че приемането на уязвимостта в професионалната среда може да подобри емоционалното благополучие и да промени стигмата около откритото изразяване на чувства. Както и да повлияе на качеството на работа в позитивен аспект.

Освен услугата „Красиви плачещи момчета“, в Токио се появяват и други подобни, като например „наемане на приятел". Основната цел е да помогнат на хората да се справят по-лесно със самотата и стреса в днешния свят. Да усетят, че не са сами и има някой, който да ги чуе.

Повече за Япония, гледайте във видеото:

