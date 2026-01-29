Коензим Q10 присъства във всички клетки на човешкото тяло, като най-високи концентрации се откриват в органи с интензивна енергийна активност като сърцето, черния дроб и мозъка. Поради ключовата си роля в клетъчния метаболизъм той често се сравнява с витамините по значение за нормалното функциониране на организма.

Коензим Q10 участва в производството и съхранението на енергията, необходима за всички биохимични процеси на клетъчно ниво. При понижени нива или повишени нужди, приемът му под формата на хранителна добавка може да бъде полезен.

Какво представлява коензим Q10?

Коензим Q10 е мастноразтворимо вещество, известно още като убихинон, убидекаренон или витамин Q10. Той играе основна роля в митохондриите – енергийните „централи“ на клетките, където участва в производството на аденозинтрифосфат (ATP).

През 1974 година коензим Q10 е въведен в Япония като част от терапията при сърдечна недостатъчност. Дефицитът му води до намалена клетъчна енергия, нарушена митохондриална функция и повишен оксидативен стрес, което компрометира способността на сърдечния мускул да се съкращава и отпуска ефективно. Това може да доведе до развитие или влошаване на сърдечна недостатъчност.

Освен това коензим Q10 е мощен антиоксидант, който неутрализира свободните радикали и предпазва клетките от увреждане и преждевременно стареене.

Значение на коензим Q10 за организма

Коензим Q10 се синтезира естествено в човешкото тяло. Съществуват повече от 10 вида коензим Q, но само Q10 е част от структурата на човешките клетки. Организмът произвежда достатъчни количества до около 30-годишна възраст, след което синтезът му постепенно намалява.

При хора с витаминни дефицити, хронични заболявания или повишен оксидативен стрес този спад може да бъде по-изразен и да доведе до различни здравословни проблеми, включително преждевременно стареене. Дори намаление от около 25 процента в нивата на коензим Q10 е свързано с по-висок риск от хипертония, кардиомиопатия и сърдечна недостатъчност.

Ползи за сърдечно-съдовата система

Клинични проучвания показват, че коензим Q10 може да подпомогне превенцията и контрола на сърдечно-съдови заболявания като хипертония, ангина пекторис и атеросклероза. При пациенти, подложени на сърдечни операции, приемът му може да подпомогне възстановяването на сърдечната функция и да намали риска от аритмии в следоперативния период.

Роля при захарен диабет

Коензим Q10 оказва благоприятно влияние и при хора със захарен диабет. Данни от клинични наблюдения показват, че той може да спомогне за понижаване на кръвната захар, холестерола и високото кръвно налягане. Важно е да се подчертае, че коензим Q10 има подпомагаща функция и не замества медикаментозното лечение, назначено от лекар.

Коензим Q10 и мигрена

Според клинични изследвания, редовният прием на коензим Q10 в дневна доза между 150 и 300 mg може значително да намали честотата на мигренозните пристъпи, което го прави подходяща допълваща терапия при хора с хронична мигрена.

Коензим Q10 и здравето на венците

Зачервени, подути, болезнени и кървящи венци често са свързани с понижени нива на коензим Q10 в тъканите. Поради това добавки и продукти за орална хигиена, обогатени с Q10, често се препоръчват от стоматолози като част от терапията при възпаления на венците.

Подкрепа за имунната система

Коензим Q10 подпомага имунната система чрез повишаване на енергийните нива в клетките. Наблюдения сочат, че той увеличава броя на антителата и засилва устойчивостта на организма срещу вируси и бактерии. Поради тази причина често се включва в есенно-зимната профилактика на грип и остри респираторни инфекции.

