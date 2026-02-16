Пети сезон на най-романтичното риалити в българския ефир „Ергенът“ започва след броени часове. Този път предаването ще ни срещне с хора, които търсят нещо наистина значимо и дълбоко - отвъд клишетата и идеалната визия.

На 16 февруари във VOYO и на 17 февруари по bTV стартира приключението, в което трима ергени ще разкрият себе си в търсене любовта.

Междувременно нека си припомним кои бяха участниците в риалити шоуто до момента – и с какво бяха запомнени те.

Виктор Стоянов

Той бе първия участник в романтичното риалити „Ергенът“ – в първи сезон, който стартира през 2022 г. Виктор Стоянов, фитнес инструктор и модел, бивш национален състезател, републикански шампион и треньор по гребане бе мъжът, който без колебание се впусна в търсенето на любовта. И макар да не успя да я открие в шоуто, участието му донесе много положителни емоции и слава.

Избраницата на Виктор на финала бе инфлуенсърската Виктория Капитонова, на която той поднесе последната роза. Двамата обаче не останаха заедно след шоуто. Дълго време след това се спекулираше относно връзките на фитнес инструктора – докато най-накрая той не откри любовта, онази, която бе готов да сподели пред целия свят. В началото на 2025 г. Виктор обяви връзката си с актрисата Поли Недкова.

Снимка: bTV Media Group

Евгени Генчев

Известният пианист също се впусна в приключението „Ергенът“. Той бе главен герой във втори сезон на вълнуващото риалити.

Целият живот на родения в Пловдив Евгени Генчев е свързан с музиката. Възпитаник е на Кралската музикална академия в Лондон и е изнасял и е делил една сцена със звезди от ранга на Том Джоунс, Лейди Гага и Андреас Габалие.

Снимка: bTV Media Group

Въпреки славата и безбройните ангажименти, Евгени даде приоритет на любовта – и влизайки в шоуто, той успя да я открие в лицето на Валерия Георгиева. Връзката им, макар и не дълго, все пак продължи и в реалността.

Днес Евгени продължава да следва своя музикален път – изнася концерти, участва в различни проекти и дори прави авторски парчета. Колкото до любовта, не е ясно дали има постоянна половинка, въпреки че в различни участия е намеквал, че е има човек, който го прави щастлив.

Александър Младенов

Един синеок, харизматичен и млад мъж и успешен бизнесмен, се впусна в приключението на живота си, за да открие своята мечтана половинка в трети сезон на „Ергенът“. Той влезе със силна заявка и подчертано лидерски качества – като човек, който знае какво иска и какво търси.

За съжаление обаче, това се оказа недостатъчно, за помогне на Алекс да намери своята половинка. Той бе силно раздвоен между две дами – Магдалена Томова и Надежда Вишева. При това дотолкова, че в крайна сметка, реши да се оттегли на самия финал, предизвиквайки сълзи от разочарование сред двете участнички.

Снимка: bTV

Днес Алекс е сериозно обвързан мъж. А от началото на 2025 г. е вече и баща.

Мартин Георгиев

Самият той се определя като „най-богатия ерген, който някога е влизал в предаването“. Бизнесмен, собственик на заведения и запален покер играч – печелил дори турнири. И с любопитния прякор Елвиса.

И въпреки че има един провален брак зад гърба си, Мартин не се поколеба да се опита да открие отново любовта, влизайки смело в четвърти сезон на шоуто. И бе убеден, че е изиграл картите си перфектно, избирайки писателката и инфлуенсър Даниела Рупецова. В крайна сметка обаче, изиграният се оказа самият Мартин, след като разбра, че избраницата му е криела редица неща личния си живот, включително и факта, че е обвързана жена.

Днес всичко това е зад гърба на Мартин. Той е щастлив с жената до себе си – Йоана Илиева. Историята между тях всъщност датира от години – били са близки, разделили са е, а после Йоана дори влезе в „Ергена“, само и само да е близо до Мартин. В крайна сметка, усилията ѝ бяха възнаградени.

Виктор Русинов

Четвърти сезон на „Ергенът“ поднесе много изненади на зрителите, включително и с факта, че ергените бяха цели трима. Редом до Мартин застана и Виктор Русинов - или "Мистър България" 2021.

Решението на харизматичния млад мъж да се впусне в конкурса било „спонтанно и „на шега“, както самият той е споделял той в интервю за COOL...t. И признава, че просто е търсел нови емоции.

Снимка: instagram.com/victor_rusinov/

И Виктор успя да ги намери. За кратко той спечели вниманието на повечето от участничките, при това не само с мускулестата визия, но и с факта, че е интелигентен мъж, който стриктно следва мечтата си – изучава "Кино и телевизия" в Нов български университет, за да стигне някой ден чак до Холивуд.

На финала, последната роза Виктор връчи на Любомира, избор, в който той изглеждаше сигурен. Любовта им обаче не продължи след предаването.

Васил Пенев

Васил Пенев бе третият ерген, който прекрачи прага на имението на любовта в четвърти сезон. Един млад, сериозен мъж, който не се поколеба открито да заяви: „Аз съм безнадежден романтик, за когото жената е най-важното нещо в живота на един мъж и затова той трябва да се отнася с нея като с принцеса.“

И Васил срещна своята принцеса – в лицето на Адриана. Той бе убеден в чувствата си към участничката, а по всичко изглеждаше, че и тя към него. Любовното им приключение за Васил и Адриана се пренесе и в България. Но само месец и половина по-късно двамата осъзнават, че приятелството при тях надделява. „Останахме приятели, защото имаме рядко срещаната комуникация и разбирателство“, признава Васил.

Снимка: Филип Станчев

Какво да очакваме от новия сезон на "Ергенът" - вижте във видеото:



