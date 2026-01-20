След като името на Йоана Илиева, позната от четвъртия сезон на романтичното риалити „Ергенът“, започна все по-често да се спряга в контекста на нова и неочаквана светска двойка с Мартин Николов – Елвиса, последователите й побързаха да я засипят с въпроси. Най-горещият от тях: очаква ли двойката дете?

Йоана и Мартин са заедно от лятото на 2025 г.

Двамата спират да си говорят след края на предаването „Ергенът“.

Малко след това възобновяват комуникацията си и започват да се виждат отново.

Истината за „коремчето“

Йоана реши да сложи край на спекулациите с доза хумор и откровеност. Пред своите последователи в отговор на въпроси в историята на Instagram профила си, тя категорично отрича да е бременна. Причината за съмненията се оказва съвсем прозаична – любовта към вкусната храна. Дамата споделя, че просто обича да си похапва.

Снимка: Instagram

Има ли подходящ момент да станеш майка?

Въпреки че в момента не чака бебе, Йоана не крие мнението си по темата за родителството. Според нея не съществува универсално „окей време“, в което една жена да стане майка.

Снимка: Instagram

„Винаги съм се възхищавала на младите майки, на 23-24 години, но всеки човек сам трябва да прецени кога е неговият момент“, споделя тя. За нея майчинството е индивидуален път и не бива да се влияе от обществените очаквания или графици.

Краткото, но запомнящо се участие в „Ергенът“

Припомняме, че Йоана Илиева влезе в четвъртия сезон на „Ергенът“ с доста интересна мотивация. Тя сподели, че е решила да се впусне в приключението заради бившия си приятел – Мартин Елвиса. Участието й в предаването обаче приключи светкавично. Йоана напусна имението още на първата церемония на розата, след като не получи подкрепа за постъпката си от Мартин.

Изглежда, извън камерите на риалитито, отношенията й с Елвиса продължават да бъдат тема номер едно в социалните мрежи. Двамата продължават да публикуват интересно съдържание в социалните мрежи, с което забавляват последователите си.

Какво сподели пред Ladyzone Йоана след участието си в предаването вижте ето тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER