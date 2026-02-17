Учителка по химия, чието хоби е да пее фолк, се превърна във фурор в "Ергенът". Тя е Десислава, на 39 години и успя да шокира роднините на Крис, за чието сърце се бори.

Фолк дивата, която определя себе си като електрон

С провокативно облекло и дълга конска опашка, Десислава смело заяви себе си от самото начало. Тя сподели, че е учителка по химия, но едновременно с това и фолк певица. Мечтата й е да се занимава с поп-фолк, определя себе си като артист, но е убедена, че перфектно съчетава това с учителската си професия.

Снимка: Филип Станчев

Срещата й с брата на Крис и неговата съпруга определено ги изправи на нокти. Двамата бяха видимо изненадани от провокативното й поведение и нейната "чалга мечта". Певицата обаче не се смути. Тя бе категорична, че не се прави и дори изпозлва понятие от учителската си професия, като определи себе си за електрон.

Снимка: Филип Станчев

"Електронът не е нито вълна, нито частица. Определям се като учител-артист", убедено им отговори Десислава.

"Аз съм като електрон, нека потърсят малко информация в интернет и така ще разберат дали съм попфолк певица, или учител!", добави самоуверената дама.

Любопитното от предаването в Ергенът 2026 - сезон 5.

