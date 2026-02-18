Във всеки сезон на най-романтичното риалити, ергенът поднася роза на избраницата на своето сърце. И пети сезон не прави изключение – но с тази разлика, че от самия старт на предаването той ще трябва да посочи коя от е предпочитаната от него дама. Подарявайки ѝ специалната златна или сребърна роза.

На Марин и Кристиян се падна правото да изберат коя е дамата, оставила най-силно първо впечатление. А всяка роза е своеобразна покана за Шри Ланка – мястото, в което ще се развиват бъдещите романтичните отношения между участниците.

Първи направи своя избор Марин. „Това е една огромна тежест върху плещите ми“, сподели откровено младият мъж. Все пак, той не се колеба дълго и първата златна роза в новия сезон на „Ергенът“ бе поднесена на Михаела. „Лъчезарната ти усмивка ме спечели от първия момент. Още с влизането си на червения килим“, мотивира избора си Марин.

А сребърната роза той даде на Румяна – която я прие с усмивка, макар да не пропусна да отбележи, че би предпочела да е неговият „първи избор“.

Нелека бе и задачата на Кристиян - въпреки че, привидно и той нямаше колебания. И златната си роза поднесе на Елеонора. „Почувствах я по много позитивен начин“, сподели той пред камерите. А среброто отиде при Анастасия. „Харесва ми как изглежда. Гледах я в предаването „Преди обед“ и ми направи силно впечтление.“

Изборът на двамата ергени породи, очаквано, много противоречиви чувства сред останалите участнички. Една от най-колоритните сред тях – Цветелина, не пропусна да изрази мнението си. „Смятам, че е нормално Кристиян да даде розите си на Анастасия и Елеонора, тъй като те вече са познати лица от екрана за него. Това е като рекламата – като видим едно нещо от телевизията и после в магазина е по-вероятно да си го купим, отколкото ако никога не сме го виждали никога.“

