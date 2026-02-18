В ефира на „Преди обед“ по bTV рубриката „Ергенът“ с Марто и компания отново събра свежа доза хумор, провокации и откровени мнения за новия сезон на „Ергенът“. Водещият Мартин Николов посрещна в студиото Цвети Петрова, Тита, Алпер Чочев и Кукушев, а разговорът бързо премина към сериозни анализи на ергените и участничките.

На 17 февруари от 20:00 ч. по bTV бе излъчен първият епизод на новия пети сезон на най-гледаното романтично риалити - „Ергенът“.

Още в началото Марто наблегна самите ергени, които и този сезон са трима - Крис, Стоян и Марин. Първите реакции на гостуващите бяха положителни:

„На мен го харесват. Държат се доста естествено пред камера. Симпатични, делигенти момчета. За сега. Да видим за напред. Няма това да е само маска“, коментира Петрова.

„Този сезон изненадва с много пъстри образи“, сподели Тита.

Все пак, скептицизмът не липсваше от страна на кавалерите в студиото.

Разговорът логично стигна и до сравнение с миналите издания на формата, като Алпер спомена за високото ниво на предходния четвърти сезон на предаването, което няма да е лесно да се надмине.

Кой какъв е – първите „етикети“

Мартин сподели за своите впечатления за тримата ергени, като обобщи характеристиките им с няколко определения:

Кристиян нарича „сериозния“

Марин - „романтичния“

Стоян - „забавния“

Първи фаворитки

Сред положителните впечатления се откроиха няколко участнички, но не пропуснаха и да споменат за някои от най-обсъжданите реплики и момичета, а именно Цветелина.

„Когато още в началото говориш за пари, това измества фокуса“, коментираха гостите на Марто.

В същото време част от гостите защитиха позицията, че финансовата независимост не бива да бъде демонизирана – напротив, тя може да бъде плюс, ако не се превръща в критерий за избора на партньор.

Повече от предаването - вижте в следващото видео.

