Ивана, една от участничките в сезон 5 на „Ергенът“, се появи за по-малко от минута на екрана, но успя да се превърне в най-обсъжданата дама в първи епизод на риалити формата.

Коя е Ивана?

Тя е руса, със сини очи и демонстрира завидно самочувствие по време на представянето си в предаването. Блондинката е на 27 години, от Благоевград, като във визитката й е добавен и Дубай, без да се уточнява дали живее и/или работи там. Облечена е в червена рокля и черно палто.

„Здравейте, аз съм Ивана, но от 5.клас всички ме наричат Ива. Идвам тук, за да намеря любовта“, бяха думите, с които колоритната дама се представи.

Това, което направи силно впечатление не беше външният й вид, а начинът, по който говори – изказът й не беше ясен, а на моменти дори се препъна и затрудни да изговори някои думи.

Какви мъже харесва?

В риалити формата тя участва, за да спечели сърцето на 36-годишния Кристиян Генчев, който има зад гърба си един неуспешен брак в САЩ.

„В Крис ми харесва това, че е целеустремен, че преследва своите цели и че е амбициозен“, категорична е Ивана, заявявайки твърдо какви мъже й допадат.

Поведението й – хареса ли се или не

Зрителите обаче станаха свидетели на нещо, което ги заинтригува повече от това какви мъже харесва благоевградчанката. Зад кадър се чува разтревожен глас, който я пита дали се чувства добре и има ли нужда от вода и кафе, както и дали е празнувала до късно миналата нощ. На всички въпроси 27-годишната блондинка отговаря отрицателно. На въпроса „Вино или твърд алкохол?“ обаче Ивана се пречупва и казва „Шампанско“.

Поведението на Ивана успя да смути дори и Мартин Николов, който беше един от тримата ергени в предишния сезон на формата, както и неговата половинка Йоана, които са специални коментатори в настоящия сезон.



„А, стига, бе, човек!“, възкликнаха възмутено двамата, след като изгледаха представянето на Ива.

Столът на Ивана остана празен

По-притеснителният момент дойде, когато Ивана трябваше да се срещне със снахата и брата на нейния избраник измежду тримата ергени. Столът срещу тях остана празен, а вместо нея се появи водещият Наум Шопов, който се дойде вместо нея, за да внесе повече яснота за ситуацията, която е прецедент в „Ергенът“ – участничка не се явява за среща.

„Както виждате, аз не приличам много на Ивана. Няма я, не можем да я намерим. Според нас снощи тя е празнувала. Обиколих навсякъде и я няма".

„Честито за отговорните поведения и жени“, каза снахата на ергена Крис, която автоматично изключи Ивана от надпреварата за сърцето на 36-годишния Генчев.

„Това е най-доброто „не“!“, коментира случката Йоана, а ергенът Мартин Николов вдигна наздравица за колоритната участничка с думите „Иванче, това е за теб, моето момиче“.

Вижте как преминаха първите срещи на дамите с роднините на Крис:

Във видеото може да видите как кратката поява на Ивана успя да внесе смут в предаването:

