Ивана, една от участничките в сезон 5 на „Ергенът“, се появи за по-малко от минута на екрана, но успя да се превърне в най-обсъжданата дама в първи епизод на риалити формата.
Гледай премиерно новите епизоди на „Ергенът“ един ден преди всички останали на Voyo.
Коя е Ивана?
Тя е руса, със сини очи и демонстрира завидно самочувствие по време на представянето си в предаването. Блондинката е на 27 години, от Благоевград, като във визитката й е добавен и Дубай, без да се уточнява дали живее и/или работи там. Облечена е в червена рокля и черно палто.
„Здравейте, аз съм Ивана, но от 5.клас всички ме наричат Ива. Идвам тук, за да намеря любовта“, бяха думите, с които колоритната дама се представи.
Това, което направи силно впечатление не беше външният й вид, а начинът, по който говори – изказът й не беше ясен, а на моменти дори се препъна и затрудни да изговори някои думи.
Какви мъже харесва?
В риалити формата тя участва, за да спечели сърцето на 36-годишния Кристиян Генчев, който има зад гърба си един неуспешен брак в САЩ.
„В Крис ми харесва това, че е целеустремен, че преследва своите цели и че е амбициозен“, категорична е Ивана, заявявайки твърдо какви мъже й допадат.
Поведението й – хареса ли се или не
Зрителите обаче станаха свидетели на нещо, което ги заинтригува повече от това какви мъже харесва благоевградчанката. Зад кадър се чува разтревожен глас, който я пита дали се чувства добре и има ли нужда от вода и кафе, както и дали е празнувала до късно миналата нощ. На всички въпроси 27-годишната блондинка отговаря отрицателно. На въпроса „Вино или твърд алкохол?“ обаче Ивана се пречупва и казва „Шампанско“.
Поведението на Ивана успя да смути дори и Мартин Николов, който беше един от тримата ергени в предишния сезон на формата, както и неговата половинка Йоана, които са специални коментатори в настоящия сезон.
„А, стига, бе, човек!“, възкликнаха възмутено двамата, след като изгледаха представянето на Ива.
Столът на Ивана остана празен
По-притеснителният момент дойде, когато Ивана трябваше да се срещне със снахата и брата на нейния избраник измежду тримата ергени. Столът срещу тях остана празен, а вместо нея се появи водещият Наум Шопов, който се дойде вместо нея, за да внесе повече яснота за ситуацията, която е прецедент в „Ергенът“ – участничка не се явява за среща.
„Както виждате, аз не приличам много на Ивана. Няма я, не можем да я намерим. Според нас снощи тя е празнувала. Обиколих навсякъде и я няма".
„Честито за отговорните поведения и жени“, каза снахата на ергена Крис, която автоматично изключи Ивана от надпреварата за сърцето на 36-годишния Генчев.
„Това е най-доброто „не“!“, коментира случката Йоана, а ергенът Мартин Николов вдигна наздравица за колоритната участничка с думите „Иванче, това е за теб, моето момиче“.
Вижте как преминаха първите срещи на дамите с роднините на Крис:
Във видеото може да видите как кратката поява на Ивана успя да внесе смут в предаването:
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK
Последвайте ladyzone.bg във VIBER