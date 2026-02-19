Участничките в "Ергенът" 5 носят със себе си разнообразните си истории, а това, което ги свърза е, че всяка една е категорично решена да намери любовта. Някои от момичетата, които се борят за сърцата на ергените имат интересно минало. Две от тях дори са били омъжени преди - Мария и Татяна.

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

Мария бяга от Франция в името на любовта

Мария е целеустремената дама, която напуска работата си като техн. консултант и долетява директно от Париж, за да спечели сърцето на Крис. Още по време на срещата си с брата на Кристиян и неговата съпруга, тя сподели, че вниманието й е насочено единствено към него и е готова на всичко, за да открие любовта. Тя откровено и без никакви притеснения призна, че дори е напуснала работата си в Париж, за да се впусне в романтичното приключение.

Снимка: Филип Станчев

До Париж и обратно, а по средата - един сключен брак

По време на разговора си с Крис на бала, Мария му сподели подробности за личния си живот извън предаването и разкри нещо много важно - била е омъжена. Почитателката на града на любовта - Париж разказа, че в миналото е имала дълга романтична връзка, която е прерастнала в брак. Тогава всъщност съпругът й печели зелена карта, като има право да изкара и на нея, за да замине успешно в САЩ. От своя страна ергенът Крис беше леко шокиран от признанието й, тъй като за него бе неочаквано, но запази самообладание. Дали пък Мария не крие още изненади? Предстои да разберем!

Другата участничка, която в миналото си е била омъжена е 37-годишната Татяна. Тя е и най-възрастната сред дамите. Блондинката има дъщеря на 8 и е разведена от пет години, като оттогава насам не е била в сериозна връзка. Имала е романтични отношения, сред които и с американец, живял в България. Връзката с него обаче е била доста разочароваща и е оставила дълбока рана в сърцето й.

Гледайте повече във видеото най-отгоре.

Как реагираха близките на Крис, когато за първи път видяха Мария Михайлова - научете тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER