Участничките в "Ергенът" 5 носят със себе си разнообразните си истории, а това, което ги свърза е, че всяка една е категорично решена да намери любовта. Някои от момичетата, които се борят за сърцата на ергените имат интересно минало. Две от тях дори са били омъжени преди - Мария и Татяна.

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO

Мария бяга от Франция в името на любовта

Мария е целеустремената дама, която напуска работата си като техн. консултант и долетява директно от Париж, за да спечели сърцето на Крис. Още по време на срещата си с брата на Кристиян и неговата съпруга, тя сподели, че вниманието й е насочено единствено към него и е готова на всичко, за да открие любовта. Тя откровено и без никакви притеснения призна, че дори е напуснала работата си в Париж, за да се впусне в романтичното приключение.

Снимка: Филип Станчев

До Париж и обратно, а по средата - един сключен брак 

По време на разговора си с Крис на бала, Мария му сподели подробности за личния си живот извън предаването и разкри нещо много важно - била е омъжена. Почитателката на града на любовта - Париж разказа, че в миналото е имала дълга романтична връзка, която е прерастнала в брак. Тогава всъщност съпругът й печели зелена карта, като има право да изкара и на нея, за да замине успешно в САЩ. От своя страна ергенът Крис беше леко шокиран от признанието й, тъй като за него бе неочаквано, но запази самообладание. Дали пък Мария не крие още изненади? Предстои да разберем!

Татяна е най-възрастната участничка в „Ергенът“ - но се бори смело за сърцето на Кристиян (ВИДЕО)

Другата участничка, която в миналото си е била омъжена е 37-годишната Татяна. Тя е и най-възрастната сред дамите. Блондинката има дъщеря на 8 и е разведена от пет години, като оттогава насам не е била в сериозна връзка. Имала е романтични отношения, сред които и с американец, живял в България. Връзката с него обаче е била доста разочароваща и е оставила дълбока рана в сърцето й.

Гледайте повече във видеото най-отгоре.

Как реагираха близките на Крис, когато за първи път видяха Мария Михайлова - научете тук:

Първите срещи на дамите с роднините на Крис: Идвам от Париж за Крис, дори напуснах работа! (ВИДЕО)

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER