Двойките в "Ергенът 5" се сменят, хаосът от емоции става все по-осезаем, а поредната дама, която "заряза" Стоян е Симона. Тя се преорентира към Кристиян. Но защо това се случи?

Уж много го харесваше, а сега са "само приятели"

Журналистката Симона беше убедена, че много харесва синеокия брокер, но изведнъж тези чувства се промениха и тя се насочи директно към Крис. Това, разбира се, изненада другите момичета в имението.

Какви бяха нейните мотиви?

"Той се държе с мен само приятелски"

"Не го усещам!"

"Прекалено бързо се опитва да скъсява дистанцията помежду ни"

Макар и леко противоречиви, аргументите на Симона са нещо, на което тя държи, а момичетата не й вярват напълно. Елеонора беше първата, която забеляза противоречието в думите на журналистката и го коментира. После пък Илияна се включи. Каква е обаче истинската причина?

Енигмата Стоян

Стоян се смята за енигматичен тип, който привлича женско внимание с артистичните си заложби. Това сякаш плаши дамите, вместо да ги заинтригува. Прекалено бързо се опитва да прояви близост, да скъси дистанцията и да има физически контакт. Може би точно този негов стимул да бъде харесан и да получи външната валидация, от която се нуждае, всъщност го отдалечава от целта. Отдалечава го от идентичността му дори. Момичетата усещат прикритата неувереност и се преорентират към някой от другите двама ергени. Дали обаче Симона е била напълно искрена и дали има истински интерес към Крис - предстои да разберем.