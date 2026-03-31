Вечерният коктейл в именито на любовта продължава – под знака на нови запознанства, любопитни подмятания и неочаквани покани за индивидуални срещи.

Марин, обичайно, е в центъра на вниманието от страна на момичетата. Въпреки това, той успява да се „откъсне“ и да остане насаме с Михаела.

Двамата се усамотяват, далеч от шума и за пореден път разискват отношенията си. „Ти не се държиш джентълменски с мен“, започва с обвиненията младата жена.

Марин не се опитва да се оправдае. Дори напротив – той директно признава на Михаела, че двамата с Алия са разменили целувки. „Държах това нещо да го знаеш от мен. И ако съм поставен в твоята ситуация, би ми било малко трудно“, казва ергенът.

„Сви ме сърцето“, споделя малко по-късно разочарованието си Михаела пред камерите. Но допълва: „Но не е нещо неочаквано.“





Все пак, Михаела подходи изключително зряло към ситуацията. Тя не се разсърдва или разплаква - подхожда просто с усмивка. И дори благодари на Марин за откровеността му.



Малко по-късно двамата се присъединяват към останалите участнички на коктейла. „Започвам да се потя, когато съм сам с толкова много жени“, споделя Марин.

Къде през това време другите дватма ергени: Крис и Стоян, защо Санта Китана започва да флиртува с Марин, казвайки, че той е „много приятен за пипане“ и какво сподели Михаела на „четири очи“ с Цветелина Велева – гледайте във видеото:

