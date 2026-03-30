Още от самото начало на сезон 5 на „Ергенът“ Михаела впечатлява с красивата си визия и чаровна си усмивка. Както и със самоувереността си - тя влезе в предаването със заявка, че е от момичетата, които знаят какво искат и не се страхуват да покажат емоциите си.

Интересът ѝ е насочен единствено и само към Марин. Именно заради него тя решава да се запише за участие в предаване за което винаги е смятала, че няма шанс да се включи. Михаела се запознава с ергена още преди шоуто - през лятото на морето и той ѝ прави силно впечатление. И когато по-късно вижда визитката му за „Ергенът“ по телевизията, решава смело, че ще се включи в приключението. И за кратко време 23-годишната жена се превърна във фаворитката на Марин. Той показва подчертан интерес към нея и предпочита нейната компания – и именно тя бе първото момиче, което той целуна в рамките на предаването.

Красотата на Михаела е безспорна – и с чиста съвест може да бъде сравнена с популярни личности. Ето няколко интересни сравнения.

Михаела и Кери Ръсел

Вероятно повечето от нас помнят красивата балада на Bon Jovi „Always” и една от участничките в нея – къдрокосата красавица, която влезе в ролята на „другата жена“ в любовния триъгълник, който е централна част от историята на видеото.

Кери Ръсел, родена през 1976 г., е американска актриса. Участва основно в телевизионни продукции от 90-те години насам. Най-известна е с ролята си в сериала „Фелисити“ (1998-2002), за участието си в който печели награда „Златен глобус“.

Допирните ѝ точки с Михаела са не само в русите, къдрави коси, но и в цялостното миловидно излъчване.

Снимка: Getty Images

Михаела и Глория Естефан

Естефан е една от най-успешните и влиятелни латиноамерикански певици в историята на поп музиката. Родена в Хавана, Куба през 1957 г. тя израства в САЩ. Нейният живот и кариера се превръщат в символ на културното сливане между латино и американската поп сцена.

Приликите между Михаела и Глория могат да се открият най-вече във формата на очите – които сякаш винаги греят и се усмихват.

Снимка: Getty Images

