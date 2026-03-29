Кой не обича вкусната храна – и още повече, когато тя е приготвена с любов? Именно това показаха Михаела и Любомир в кулинарното предаване „Моята кухня е номер едно“, а днес те разказват повече за себе си, за връзката си и за пътя си в кухнята в предаването „Тази неделя“.
Още в началото двамата признават, че решението да участват в шоуто не е било случайно:
„Решихме да излезем леко от зоната си на комфорт. Обичаме това, което правим... Решихме да го покажем, да покажем нашата енергия, начина по който ние го правим и без излишни маниери и пози.“
Любомир е готвач, а Михаела – сладкар, и именно тази комбинация се оказва печеливша. Двамата допълват уменията си, особено когато трябва да създадат цяло тристепенно меню.
Любовта започва в кухнята
Историята им звучи като филм – срещат се именно там, където се чувстват най-силни. И до днес кухнята остава тяхното специално място:
„Не излизаме от кухнята, постоянно творим и експериментираме с различни неща.“
Освен че са партньори в живота, Михаела и Любомир са и съдружници. Те имат каравана за бързо хранене в Несебър, където предлагат нестандартни предложения като корндог, сандвичи с кълцано месо и други.
Вдъхновение от цял свят
Двамата не крият, че черпят идеи отвсякъде:
„Интересуваме се от всякакъв вид кухня и се опитваме да вземем най-доброто отвсякъде.“
А пътуванията също играят важна роля:
„Винаги, където и да пътуваме, опитваме местни и традиционни ястия.“
Първите стъпки в кухнята
Михаела започва сравнително скоро - преди около 5-6 години, като споделя, че е стартирала с бананов кейк.
Любомир има повече „стаж“ - близо 13 години.
„Страстта ми идва от баща ми... той готвеше много вкусно... имаше любовта към храната, което ме запали и мен“, продължи той.
Първата рецепта, която научава, също е семейна - за пенерлия.
Любов и спорове... на кантар
Когато двама души споделят и живота, и кухнята, споровете са неизбежни. Най-често обаче разногласията са професионални:
„Спорим най-вече за това, дали ще теглим на кантара или не.“
Причината? Разликата между готвач и сладкар:
„Сладкарите са доста точни... използват винаги везна.“
Докато при готвачите: „Всичко е на око.“
И двамата са категорични, че участието им в „Моята кухня е номер едно“ е било безценно.
Двамата вече подготвят ново меню за своята каравана, а в студиото те показаха и своя модерен прочит на класика - деконструиран миш-маш.
