Кой не обича вкусната храна – и още повече, когато тя е приготвена с любов? Именно това показаха Михаела и Любомир в кулинарното предаване „Моята кухня е номер едно“, а днес те разказват повече за себе си, за връзката си и за пътя си в кухнята в предаването „Тази неделя“.

Още в началото двамата признават, че решението да участват в шоуто не е било случайно:

„Решихме да излезем леко от зоната си на комфорт. Обичаме това, което правим... Решихме да го покажем, да покажем нашата енергия, начина по който ние го правим и без излишни маниери и пози.“

Любомир е готвач, а Михаела – сладкар, и именно тази комбинация се оказва печеливша. Двамата допълват уменията си, особено когато трябва да създадат цяло тристепенно меню.

Любовта започва в кухнята

Историята им звучи като филм – срещат се именно там, където се чувстват най-силни. И до днес кухнята остава тяхното специално място:

„Не излизаме от кухнята, постоянно творим и експериментираме с различни неща.“

Освен че са партньори в живота, Михаела и Любомир са и съдружници. Те имат каравана за бързо хранене в Несебър, където предлагат нестандартни предложения като корндог, сандвичи с кълцано месо и други.

Вдъхновение от цял свят

Двамата не крият, че черпят идеи отвсякъде:

„Интересуваме се от всякакъв вид кухня и се опитваме да вземем най-доброто отвсякъде.“

А пътуванията също играят важна роля:

„Винаги, където и да пътуваме, опитваме местни и традиционни ястия.“

Първите стъпки в кухнята

Михаела започва сравнително скоро - преди около 5-6 години, като споделя, че е стартирала с бананов кейк.

Любомир има повече „стаж“ - близо 13 години.

„Страстта ми идва от баща ми... той готвеше много вкусно... имаше любовта към храната, което ме запали и мен“, продължи той.

Първата рецепта, която научава, също е семейна - за пенерлия.

Любов и спорове... на кантар

Когато двама души споделят и живота, и кухнята, споровете са неизбежни. Най-често обаче разногласията са професионални:

„Спорим най-вече за това, дали ще теглим на кантара или не.“

Причината? Разликата между готвач и сладкар:

„Сладкарите са доста точни... използват винаги везна.“

Докато при готвачите: „Всичко е на око.“

И двамата са категорични, че участието им в „Моята кухня е номер едно“ е било безценно.

Двамата вече подготвят ново меню за своята каравана, а в студиото те показаха и своя модерен прочит на класика - деконструиран миш-маш.

Цялото интервю - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER