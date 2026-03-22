Романтика, сладки изкушения и неочакван обрат – така започна едно уж кулинарно включване от Варна, което се превърна в един от най-емоционалните моменти в ефира на bTV в предаването „Тази неделя“.

Всичко започва с усмивки и домашна атмосфера. Репортерът Йордан Фотев се включва от дома на Петър и Полина – участници в „Моята кухня е номер едно“, които бързо са спечелили симпатиите на зрителите.

Още в началото вниманието е привлечено от апетитните десерти, които Полина е приготвила. И именно те се оказват печелившият им коз в предаването. Отговорът е прост, но винаги работещ:

„Тайната по-скоро се крие в детайла и щипката любов, с която те са поръсени.“

Двамата не крият, че кухнята е споделена територия, макар и с леко чувство за хумор:

„Шефът вкъщи е ясен... тя е шефът. В кухнята вече е малко 50 на 50.“

Любопитен детайл от участието им са и т.нар. „късметлийски чорапи“, които Полина носи във важни моменти:

„На всеки изпит или важен повод си ги обувам и за сега ми носят само късмет.“

Участието в телевизионния кулинарен формат също не минава без предизвикателства – камерите първоначално ги притесняват, но с времето свикват. А най-ценното, което печелят, се оказват новите приятелства с други участници. Но истинската изненада тепърва предстои.

В разгара на разговора атмосферата рязко се променя. Петър взима думата и обръщението му към Полина звучи повече от специално:

„Тя, откакто се появи в живота ми, всичко се промени. Животът ми стана много по-хубав. Не знам дали ще спечелим предаването, но аз съм спечелил нещо много по-важно.“

И тогава идва големият въпрос:

„Ще се омъжиш ли за мен?“

И тя каза „Да“!

Емоцията е толкова силна, че думите трудно стигат.

Така едно обикновено кулинарно гостуване се превръща в незабравим момент – не само за двойката, но и за зрителите пред екрана.

Водещите в студиото също не скриват вълнението си, като признават, че това е била изненада и за тях самите.

И макар че състезанието в „Моята кухня е номер едно“ продължава, за Петър и Полина най-важната победа вече е факт – любовта, която официално пое по нов път.

Вижте повече от предложението в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER