Най-артистичното дуо в новото кулинарно предаване на bTV „Моята кухня е номер едно“ са Адриана Гюзелева и Нона Петкова. Двете са приятелки от осем години и се определят като изключително добър тандем, въпреки че са много различни по характер. Общото помежду им е любовта към изкуството.

Адриана Гюзелева притежава арт пространство, в което се провеждат различни събития, докато Нона е реставратор и създава ръчно изработени предмети от стъкло и керамика.

„Свързва ни това, че обичаме да се забавляваме заедно, да се смеем, да готвим вкусна храна и да пием хубаво вино“, коментират двете приятелки.

След като им се падна да готвят втори след старта на кулинарното шоу, Нона и Адриана получиха задачата да организират, сготвят и поднесат съвършената вечеря за своите гости – тристепенно меню за 10 души, което ще бъде оценявано от журито и останалите участници.

Още при първото си участие обаче те не успяха да впечатлят журито в „Моята кухня е номер едно“ и получиха общо 44 точки. Според шеф Любомир Тодоров самочувствието, което демонстрират по време на готвенето, е било прекалено високо и не е съответствало на крайния резултат.

Коя е Адриана Гюзелева?

Любопитен факт от биографията на Адриана е, че тя е дъщеря на световноизвестния оперен артист Никола Гюзелев, който е и даровит художник. Майка ѝ е Анна-Мария Петрова-Гюзелева – бивша балерина, актриса, журналистка, хореографка, кино- и тв продуцентка.

Адриана е родена през 1985 година в София и е единствената дъщеря на оперния бас. От първата си съпруга Никола Гюзелев има двама сина – Чавдар и Ясен. През 1984 г. той се жени за Анна-Мария, която е с 23 години по-млада от него. Още същата година двамата заминават за Франция и Италия, установяват се първо в Парма, а по-късно в Рим, но почти всяка година се връщат в България. Година по-късно се ражда дъщеря им Адриана.

Артистичните й гени предопределят пътя й

Израснала в семейство на творци, нейният път изглежда предопределен – изкуството е част от нея още от ранна възраст. Като дете посещава уроци по солфеж, пиано и балет. Печели награди от конкурси по пеене, но по собствените ѝ думи: „някак си с оперното пеене не се справих или не го усетих. Но сме пробвали вкъщи с баща ми. Той беше строг учител.“

Участва в няколко филма заедно с майка си и посещава театрални курсове, но в крайна сметка завършва политически науки в Рим.

След почти 25 години живот в Италия, през 2010 г. тя решава да се върне в България. Една от основните причини е баща ѝ: „той не искаше повече да пътува, а аз реших да остана с него“. В последните години от живота му двамата задълбочават връзката си. В интервю тя споделя:

„Родила съм се, когато той е бил на 50 години. И малко съжалявам, че не съм се интересувала повече от живота му. Когато сме по-млади, все си казваме, че има време. Знам, че той е около мен, бди над мен“, няколко години след като Никола Гюзелев си отива от този свят през 2014 г.

С времето Адриана намира своята среда в България – появяват се работа, любов и нови възможности, което я кара да остане. Междувременно се омъжва и впоследствие се развежда. В интервю от 2021 г. казва:

„С бившия ми мъж не се чуваме всеки ден, но сме в добри отношения. Той си е в Щатите, сбъдва някакви американски мечти със своя брат.“

Постепенно тя открива вдъхновение в света на храната и виното. Завършва курс по сомелиерство, а готвенето започва като грижа към баща ѝ. Именно тогава осъзнава, че културата на хранене в България не е на достатъчно високо ниво.

Създава кулинарен блог, който постепенно се превръща от хоби в професия. По-късно основава и концептуален pop-up магазин в центъра на София. Както самата тя описва дейността си – „готви, организира събития, празнува живота и пътува“.

Коя е Нона Петкова?

Нона Петкова е реставратор, но има и силен интерес към създаването на предмети от стъкло и керамика. Първоначално учи металургия в ХТМУ, но впоследствие решава да кандидатства в Художествената академия, където е приета.

В работата си тя често се докосва до предмети на стотици и дори хиляди години. Един от най-вълнуващите моменти в кариерата ѝ е работата с Панагюрското съкровище.

„Това е моментът, в който историята буквално минава през ръцете ти.“

Любовта ѝ към готвенето идва от семейството. Тя пази тетрадката с рецепти на своята прабаба – жена, която според нея е готвела изключително вкусно и с внимание към детайла.

Макар да са приятелки от осем години, Адриана и Нона са много различни като характери и житейски път. Запознава ги тяхна обща позната.

Как ще се представи артистичното дуо в „Моята кухня е номер едно“ – предстои да разберем.

Вижте какви оценки получиха двете артистични дами в предаването:

