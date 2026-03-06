В света на кулинарните приключения понякога най-важната подправка не е солта, а семейната динамика. В „Моята кухня е номер едно“ се включи един много интересен отбор – Станислав и неговата майка Красимира. Тяхното участие всъщност е резултат от тайна инициатива – съпругата на Станислав е тази, която ги записва в предаването.

Станислав се впуска в приключението с майка си, не само със своите готварски умения, но и с голямо сърце. Той е професионален готвач. Когато застава пред камерите, не пропуска възможност да изпрати топли поздрави на своето 7-месечно детенце. Извън кухнята той води динамичен живот – страстен почитател е на моторите, а в свободното си време обича да разхожда своето куче.

Отношенията на едно семейство в кухнята

58-годишната Красимира разказва, че имат семеен бизнес в Поморие – малък ресторант. Въпреки опита им, работата в тандем се оказва предизвикателство.

„Ще трябват компромиси и от двете страни“, споделя Станислав, докато Красимира с усмивка отвръща, че най-големият проблем е, че той просто „не може да слуша“.

Подготвяйки вечерята за останалите, те заложиха именно на морската тематика в декорацията - маса с рибарска мрежа и един щурвал в центъра. Разбира се как да бъде поставен точно също се превърна в повод за кавга между двамата.

„Чуек“, навигация и малко хаос по пътя

Отношенията на майка и син, участници в „Моята кухня е номер едно“, са белязани от комични ситуации още преди да влязат в кухнята. Станислав с ирония отбеляза, че майка му е „много лош навигатор“, защото докато държи телефона с навигацията, гледа през прозореца. Специфичният им стил на общуване също прави впечатление – вместо „мамо“, Станислав често се обръща към нея с лежерното „чуек“.

„Майка ми е доста паткосана“, казва Станислав. Обяснява на зрителите, че тя „се върти като муха без глава“. Красимира обаче запазва самообладание въпреки тези думи на Станислав. „Той е добър син, нищо че така малко се джафкаме“, казва тя.

Станислав постоянно поправя майка си – от това дали фурната е пусната правилно, до това дали месото е готово. Майка му пък не спира да се притеснява, че храната няма да се сготви навреме. Останалите отбори определиха динамиката в кухнята на майка и син като „скандално чаровна“.

