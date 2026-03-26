„Да ни бяхте купили по един дюнер, щяхте да имате по-голям резултат според мен!" Най-горещото място в "Моята кухня е номер едно" понякога не са котлоните, а разменените реплики между участниците и съдиите. Предаването набира скорост, а изказванията понякога са по-горещи от току-що извадено от фурната ястие. Парят ли?

Култови реплики от Моята кухня е номер едно

Пламен: „Ама ние сме си дебелаци и похапваме.

Chef Владо Тодоров: „Да ни бяхте купили по един дюнер, щяхте да имате по-голям резултат според мен."

Chef Любо Тодоров: „Няма как да не се ядосам, като бяхте на толкова малко, да не ви стане перфектната чиния. И може би щеше да е една от най-добрите чинии в предаването за целия сезон.“

Пламен: „Това е състезание, а аз как мразя да губя. Направо… се изяждам отвътре, честно. Много ме е яд."

"Оттук нататък чича ти Пако и Цецинката запретват ръкави и ще ви мачкаме всичките до един.“

Chef Владо Тодоров: „Вижте, момчета, за момента самочувствието ви е по-голямо от това, което виждаме в чиниите.“

Андония: "Просто потънах... Това е страшно унижение."

Андония - „Той е усетът, аз съм технологията и сме перфектни.“

Марти: „Мисля, че за 3 часа те около час са готвили и след това другите 2 часа са се редували на цигарки.“

Веси: „Бастун, какво става?“

Маргарита - „Няма да ме дъниш, аз се кълна в теб.“

Chef Любо Тодоров: „Тук вони на компромиси.“



Маргарита: „Това са моите махленски способности.“

Веселина: „Ти пък! Луд ли си, какъв си? Няма да ти пука. Важното е да ти „гърми“.

„Моята кухня е номер едно“ е едно от най-вълнуващите и емоционални кулинарни риалитита. Предаването бързо се превърна в любимо на зрителите, защото пренесе готвенето там, където му е мястото – у дома.

Ресторант в собствения ти хол

Най-голямото предизвикателство в предаването е, че обикновени хора двойки – приятели, семейства, колеги, трябва да превърнат собствения си дом в истински ресторант за една вечер. Те не просто готвят тристепенно меню под огромно напрежение, но и сами измислят дизайна на масата, темата на вечерта и обслужват своите гости - конкурентите им и журито. Стресът при готвенето изкарва истинските лица на двойките. Зрителите виждат как най-близки хора (съпрузи, майки и дъщери) се карат пред печката за секунди заради загорял сос или недопечено месо. Но всяко напрежение трябва да бъде потушено, защото най-големият и важен критерий е вкусът.

Снимка: bTV

Безкомпромисното жури

Шоуто събра на една маса двама от най-авторитетните кулинарни експерти в България - Chef Владимир Тодоров и Chef Любомир Тодоров. Тяхната роля е да бъдат едновременно строги критици и ментори. Химията между двамата, точните им коментари и тънкият хумор дават съвсем различен облик на предаването.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER