Джоан Колинс за пореден път доказа, че стилът няма възраст. Тя присъства на официално събитие в Лондон, изглеждайки безупречно елегантна дори и на 92-годишна възраст.

Легендарната актриса впечатли в неделя, 29 март, появявайки се на премиерата на мюзикъла „Kinky Boots“ в London Coliseum - един от най-известните театри в Лондон. И даде истински урок по стил - неподвластен на времето блясък с модерен привкус.

Звездата изглеждаше с десетилетия по-млада в елегантно черно кожено палто, комбинирано с впечатляващ ансамбъл от розов тартан. Съчетанието от карирана пола и топ добавяха игрив цветен акцент под структурираната връхна дреха, а характерните ѝ големи слънчеви очила и перфектно оформената прическа завършваха изисканата визия.

Колие с висулка и стилна черна чанта бяха аксесоарите, които завършваха визията на актрисата.

Снимка: Getty Images

Феновете отдавна се възхищават на Джоан не само заради блестящата ѝ кариера, но и заради непоколебимата ѝ отдаденост да изглежда и да се чувства по най-добрия начин – и тази ѝ поява не е изключение. Звездата остава активна част от светския живот дори и в деветдесетте си години, често впечатлявайки на събития със своите стилни и елегантни модни избори.

Джоан често е говорила за своя подход към остаряването, като отдава дълготрайната си жизненост на комбинация от дисциплина, позитивност и грижа за себе си. И докато мнозина биха избягвали кожените дрехи или смелите принтове в по-късна възраст, Джоан доказва, че увереността е най-важният моден аксесоар.

Снимка: Getty Images

Не е изненадващо, че актрисата, филантроп и автор поставя здравословното хранене на първо място, като избягва да яде твърде близо до времето за сън, за да подпомогне доброто храносмилане. Едно правило обаче нарушава – пропуска закуската.

Джоан Колинс отдава добрата си форма и на тренировките - поне четири пъти седмично. „Мисля, че е важно, макар вече да не е толкова натоварващо. Няма как да имаш такива крака, ако не тренираш!“ – пошегува тя в интервю пред списание Hello!.

И е категорична, че това, което никога не би направила, е да прибягва до инжекции за отслабване. По темата за Оземпик тя споделя: „Никога не бих си помислила да направя нещо подобно. Виждала съм твърде много неуспешни резултати. Мисля, че ако искаш да отслабнеш, трябва просто да намалиш количеството храна. Но трябва и да се наслаждаваш на живота. Не бива да живееш само на стрък целина.“

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER