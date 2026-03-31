Мартин, кралят на купона напусна имението на любовта – но само за да се отворят вратите му за нов гост. Още в България на всеки от тримата ергени бе дадена възможността да има сред жените свой „агент под прикритие“ и чрез нея да минимализира възможността от грешни решения.

Оказва се, че единствено Кристиян е ергенът, който ще се възползва от тази опция. И ще разполага със свой доверен човек, който ще следи кои от дамите, заявили интерес към него са истински в намеренията си.

Ето защо в имението влиза Елизабет – като таен агент на Крис.

Коя е Елизабет

Тя е красива млада дама, родом от Велико Търново. На 31 г. е и в момента живее в София и работи като сомелиер. Двамата с Кристиян са приятели от 10 години. Свързва ги общата работа. „Никога не сме имали различни от приятелски взаимоотношения“, твърди категорично Елизабет. „И влизам тук единствено за да бъда негова опора.“

Една нелека роля

Пред Елизабет предстои трудна задача – трябва да се представи пред всички момичета в имението. Тя влиза в момента на вечерния коктейл, предшестващ церемонията на розата. „Хубаво е, е че ще вляза точно на коктейла, защото така ще имам пълен поглед над нещата“, споделя Елизабет.

Разочарованието на момичетата

Водещият Наум Шопов се появява пред дамите, които вече са се събрали вкупом – облечени в красиви вечерни рокли в очакване на церемонията. Всички остават искрено разочаровани, когато разбират, че към тях ще се присъедини нова участничка. „Прекалено много хора влязоха тази седмица“, коментира Мария.

С черна роза в ръка, връчена ѝ от Наум, която гарантира имунитет на предстоящата церемония, се появява Елизабет. „Много е хубава“, констатират повечето момичета.

Елизабет бързо се ориентира в обстановката – и започва непринуден разговор с участничките. „Ти за конкретен мъж ли идваш? Или идваш да пробваш и тримата?“, обръща се към нея с характерното си чувство за хумор Цветелина Велева.

