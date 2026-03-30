Любовните триъгълници се заплитат, а изборът на ергените става по-сложен от всякога. Кой ще играе двойна игра и коя дама ще прибере повече от една роза?
Емоциите в имението на „Ергенът“ достигат точка на кипене тази седмица! Епизодите обещават не просто романтика, а истинско земетресение, което ще пренареди картите и ще постави на изпитание дори най-стабилните връзки.
Елизабет: Призрака от миналото на Крис
Голямата бомба във вторник вечер е появата на Елизабет – мистериозна красавица, която познава Крис от цели 10 години. Тя не просто влиза в имението, тя нахлува директно в сърцето на коктейла с ясна заявка за интерес. Дали старата искра ще пламне отново, или Елизабет ще хвърли око на някой от другите ергени? Едно е сигурно: останалите момичета няма да останат безучастни към тази неочаквана конкуренция.
Нови правила: Рози без лимит и право на отказ
Забравете всичко, което знаехте за церемонията на розата! Тази седмица правилата се променят драматично:
- Ергените вече могат да дават рози на всяка дама, която е пленила вниманието им.
- Дамите получават правото не само да отказват цветето, но и... да приемат повече от една роза!
Тази нова динамика превръща избора в сложна шахматна партия, където последствията ще бъдат болезнено лични.
Двойна игра и „бизнес преговори“
Докато някои двойки потъват в споделена близост, при други романтиката започва да прилича на... студени бизнес преговори. Междувременно в имението плъзват сериозни съмнения за двойна игра от страна на две от фаворитките. Искрени ли са чувствата им или всичко е част от стратегия за оцеляване? Напрежението ще ескалира в откровени разговори, в които ревността ще бъде главно действащо лице.
Какво още предстои?
- Момичетата ще направят безпощадна класация на тримата ергени. Кой ще се окаже „най-желаният“ и кой ще остане на дъното?
- Индивидуални срещи: Сватбени фотосесии ще разтуптят сърцата и ще покажат кои двойки изглеждат най-добре пред обектива (и в живота).
Всичко най-интересно четете в рубриката "Ергенът - сезон 2026".
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK
Последвайте ladyzone.bg във VIBER