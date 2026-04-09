В началото на "Ергенът 5", двете топ фаворитки на Крис - Елеонора и Татяна бяха изключително добре настроени една към друга, дори заформираха приятелство помежду си. Или поне така изглеждаше. С течение на времето обаче, борбата за сърцето на Кристиян повлия на отношенията им и май скоро вече няма да бъдат приятелки...

Буря в имението - две жени, а между тях мъж

По всичко си личи, че вниманието на Крис е насочено изцяло към Елеонора и това сякаш започва все повече да дразни Татяна. Отначало Крис и Татяна споделиха някои приятни и опознавателни мигове заедно, в които бе видимо, че и двамата се харесват, но за съжаление посоката се промени. Няма как това да не засегне егото на една жена, която и да е тя.

Докато налюдава как интереса на Крис към Елеонора се засилва, Татяна търпеливо изчакваше, надяваше се това да се промени и не казваше нищо. В един момент обаче реши да поеме инициативата - а именно, когато ергените посетиха дамите в имението.

Снимка: Филип Станчев

Татяна веднага стана и разведе Крис из стаите, а Елеонора побърза да направи коментар за тази нейна инициатива и беше повече от явно, че е напрегната и раздразнена от поведението на блондинката. Тя вижда как Татяна се бори за вниманието на Кристиян и това определено не й харесва. От тук нататък обаче - какво следва в техните отношения?

Съществує ли истинско приятелство между две жени, когато е намесен мъж?