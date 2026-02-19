Мануела Ушева е социален работник, работи с деца със Синдром на Даун, но временно изоставя професията си, защото влиза в "Ергенът" в търсене на любовта.

Коя е Мануела Ушева?

Професията за Мануела е най-големият ѝ пътеводител, урок и извор на любов в живота. Като социален работник, тя насочва своите усилия и любов най-вече към деца със Синдром на Даун.

"Даун таун“ е социален проект в родния й Бургас в подкрепа на хората с този синдром. В центъра работят с децата и техните семейства в защитена среда, като се прилагат съвременни методи, с участието на нидерландски социални работници с богат професионален опит. Там създават среда, в която децата, техните родители, социалните работници, местният бизнес, неправителствените организации и държавата работят заедно. Идеята е да се помогне на децата да изградят устойчив модел за пълноценен живот и трудова реализация.

Всяка година в България се раждат около 100 деца със Синдром на Даун. Генетичното заболяване не се лекува, но с подходящо обучение те могат да живеят пълноценно.

През 2023 абитуриентите от Английската гимназия в Бургас правят нещо специално именно за такива деца. Те организират благотворителен спектакъл в подкрепа на хората със Синдром на Даун под надслов "Заедно срещу неравенството".

В личен план Мануела е много близка с майка си и винаги прекарват рождените й дни заедно. Двете обичат да пътуват до екзотични страни, да танцуват и да се снимат.

Какви мъже харесва Мануела?

Мануела често чува за себе си, че има нестандартно излъчване, но го приема като комплимент. За нея е изключително важно партньорът ѝ да има добри взаимоотношения с родителите си и да получава тяхната подкрепа. Счита чисто визуалното привличане е страшно повърхностно и елементарно, тъй като то се променя с времето.

Търси в мъжа до себе си стабилност и дълбочина. Дава заявка, че влиза в „Ергенът“ за Стоян.

